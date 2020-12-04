"Люди умирают!" – у митингующих в Тбилиси появилось новое требование

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. К требованиям активистов, которые объявили бессрочный протест перед зданием парламента Грузии в Тбилиси, добавилась отставка министра здравоохранения страны Екатерины Тикарадзе, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Активисты "Защити выборы" и "Движения для Грузии" пятый день протестуют в центре Тбилиси с требованием назначения новых выборов, исполнения коронавирусных ограничений всеми в равной степени, а также освобождения политзаключенных. Отставка Тикарадзе – четвертое требование протестующих.

"Менеджмент министерства здравоохранения нарушен, люди умирают, элементарно не происходит мобилизация коек, у нее (Тикарадзе – ред.) больше нет морального права оставаться на этой должности", – заявил один из участников акции Гиви Цинцидзе журналистам.

Оппозиционные партии не признают итогов парламентских выборов 31 октября, утверждая, что они были сфальсифицированы. Все восемь прошедших в парламент партий отказываются от депутатских мандатов. Правящая партия отвергает обвинения оппозиции и заявляет, что уже перед выборами в стране готовился революционный сценарий.