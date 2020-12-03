"Почему в больницы попадают по знакомству?" – акция протеста у Минздрава Грузии

Участники акции заявляют, что если встречи с министром не будет, они будут требовать ее отставки

ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Гражданские активисты устроили акцию протеста у здания Минздрава Грузии в Тбилиси, требуя встречи с министром Экой Тикарадзе.

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Протестующие пытались войти в здание министерства, чтобы задать вопросы министру, но их не пропустила охрана.

"Мы хотим спросить у министра, почему в больницу можно попасть по знакомству, почему министерство не может помочь населению", – заявил один из активистов.

По их словам, если встречи с министром не будет, они будут требовать ее отставки.

Ситуация на акции обострилась, когда на месте появился полицейский с автоматом. Однако после приказа начальства он вернулся в машину, а у здания министерства выстроился кордон полиции.

В настоящее время акция продолжается, протестующие собираются установить у здания Минздрава палатки.

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