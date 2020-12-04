Скандальное дело картографов: чиновника МИД Грузии вызвали в Генпрокуратуру

По делу о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству Генпрокуратура уже опросила несколько бывших чиновников

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Заместителя председателя комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Малхаза Микеладзе вызвали в Генеральную прокуратуру Грузии в рамках следствия по делу Давида-Гареджи.

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Микеладзе также является директором департамента соседних стран министерства иностранных дел Грузии. В 2004-2005 годах он возглавлял комиссию по делимитации и демаркации государственной границы, а в настоящее время является заместителем главы указанной комиссии.

По делу о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству Генпрокуратура уже опросила несколько бывших чиновников, в том числе экс-премьера Зураба Ногаидели, экс-главу МИД Грузии Гелу Бежуашвили и бывшего заместителя министра иностранных дел Нино Каландадзе.

Расследование о передаче территорий во время работы комиссии по демаркации границы с Азербайджаном Генеральная прокуратура Грузии начала осенью этого года. На данном этапе по делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников. Недавно выяснилось, что территория монастыря перешла к Азербайджану незаконно.