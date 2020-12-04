"Это предательство" – партия Саакашвили отказывается от депутатских мандатов

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение", получившая по итогам выборам 36 мест в парламенте Грузии, не собирается входить в законодательный орган, заявил один из лидеров партии Ника Мелия по итогам заседания политсовета.

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"Единое национальное движение", основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, на парламентских выборах получило 27,11% голосов избирателей, выступая в блоке "Сила в единстве" вместе с четырьмя партиями.

"Национальное движение" не будет партией, способствующей фасадной демократии. "Национальное движение" не будет и не может быть в парламенте, так как это предательство собственного народа", – сказал Мелия журналистам.

Что касается третьего раунда переговоров, представитель "Нацдвижения" отметил, что оппозиция не получала такого предложения, которое может изменить их решение.

ЦИК Грузии 3 декабря подвел окончательные итоги парламентских выборов, согласно которым правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 90 мест в парламенте Грузии и большинство в законодательном органе.

В парламент Грузии прошли восемь оппозиционных партий, получивших в сумме 60 мест. Они не признают итогов голосования и отказываются участвовать в работе парламента, когда тот соберется на первую сессию. Для разрешения политического кризиса послы ЕС и США организовали площадку для переговоров оппозиции с правящей партией "Грузинская мечта", которая смогла сохранить власть на третий срок. По итогам двух раундов переговоров, позиции сторон не сблизились.