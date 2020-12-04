16:20 04 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0107
  • 100 RUB4.4084
  • USD3.3119
Поиск
Ника Мелия. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

"Это предательство" – партия Саакашвили отказывается от депутатских мандатов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (69)
26610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/08/249964534.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201204/250250612/Eto-predatelstvo--partiya-Saakashvili-otkazyvaetsya-ot-deputatskikh-mandatov.html

"Единое национальное движение" получило 27,11% голосов избирателей, выступая в блоке "Сила в единстве"

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение", получившая по итогам выборам 36 мест в парламенте Грузии, не собирается входить в законодательный орган, заявил один из лидеров партии Ника Мелия по итогам заседания политсовета.

В Верховном совете Аджарии будут представители двух партий>>

"Единое национальное движение", основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, на парламентских выборах получило 27,11% голосов избирателей, выступая в блоке "Сила в единстве" вместе с четырьмя партиями.

"Национальное движение" не будет партией, способствующей фасадной демократии. "Национальное движение" не будет и не может быть в парламенте, так как это предательство собственного народа", – сказал Мелия журналистам.

Что касается третьего раунда переговоров, представитель "Нацдвижения" отметил, что оппозиция не получала такого предложения, которое может изменить их решение.

Электромобили Tesla в тбилисском аэропорту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На выборы пришли, но автомобили не получат - "Гирчи" не разыгрывает Tesla

ЦИК Грузии 3 декабря подвел окончательные итоги парламентских выборов, согласно которым правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 90 мест в парламенте Грузии и большинство в законодательном органе.

В парламент Грузии прошли восемь оппозиционных партий, получивших в сумме 60 мест. Они не признают итогов голосования и отказываются участвовать в работе парламента, когда тот соберется на первую сессию. Для разрешения политического кризиса послы ЕС и США организовали площадку для переговоров оппозиции с правящей партией "Грузинская мечта", которая смогла сохранить власть на третий срок. По итогам двух раундов переговоров, позиции сторон не сблизились.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (69)
Теги:
выборы, Михаил Саакашвили, Единое Нацдвижение


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19 - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться