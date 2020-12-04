Смерть председателя окружной комиссии в Тбилиси: прокуратура обнародовала доказательства

Прокуратура обнародовала переписку Кобаладзе с обвиняемыми, которая, по утверждению следствия, подтверждает их вину

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура завершила расследование дела о смерти председателя окружной комиссии в столичном районе Исани Теодоре Гобеджишвили и обнародовала новые доказательства того, что его довели до смерти.

Гобеджишвили нашли мертвым в своей квартире 7 ноября. Предварительное следствие установило косвенную вину в его смерти членов той же комиссии – Акакия Кобаладзе и Акакия Хускивадзе. По версии следствия, за день до его смерти обвиняемые от имени одной из политических партий предложили ему 50 тысяч долларов за то, чтобы он демонстративно покинул должность и сделал заявление о якобы сфальсифицированных выборах. Когда Гобеджишвили отказался от предложения, задержанные угрожали ему расправой.

"Завершено расследование по фактам принуждения, угрозы и дачи взятки председателю окружной избирательной комиссии №5 (Исани) Тедо Гобеджишвили группой лиц, и дело отправилось в суд для существенного рассмотрения", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура Грузии также обнародовала переписку Кобаладзе и Хускивадзе с Гобеджишвили, которая, по утверждению следствия, подтверждает их вину.

В обнародованной переписке есть скриншот о том, что Кобаладзе сообщает Гобеджишвили, что представитель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе внесла его в список тех, кого партия собирается арестовать после прихода к власти. Кроме того, в переписке упоминается тема взятки.

По словам прокуратуры, у следствия есть также и другие доказательства вины Кобаладзе и Хускивадзе, с которыми она предстанет перед судом.

Сами Кобаладзе и Хускивадзе в данный момент находятся в предварительном заключении.