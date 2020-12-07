Политический кризис в Грузии: смогут ли оппозиция и "Грузинская мечта" договориться

Лидеры оппозиции пришли на третий раунд переговоров с правящей партией с настроем найти пути выхода из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Оппозиция настроена сблизить позиции с правящей партией и разрядить созданный в стране политический кризис, заявил лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе журналистам.

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Лидеры оппозиционных партий, прошедших по результатам выборов в парламент, в эти минуты находятся в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан, где проходит третий раунд переговоров с правящей партией. "Грузинскую мечту" на встрече представляют действующий спикер парламента Арчил Талаквадзе и исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

"Процесс действительно сложный, позиции очень разные, но посмотрим. Переговоры для того и существуют, чтобы сблизить позиции. Мы хотим, чтобы эти позиции сблизились, было достигнуто соглашение и кризис разрядился. Но, безусловно, сейчас мяч на стороне власти, поскольку кризис, который мы сегодня пытаемся разрядить, возник в результате фальсификации выборов", – заявил Бакрадзе.

"Грузинской мечте" придется пойти на значительнее уступки, в противном случае переговоры не будут иметь смысла, заявил лидер партии "Граждане" Алеко Элисашили журналистам перед началом встречи.

"Возможно, мы не сможем ни о чем договорится и разойдемся… Но есть определенная надежда, что мы сможем достичь какого-то соглашения. "Грузинская мечта" приходит со своей позицией, мы идем со своей. Есть определенные компромиссы, о чем вы скоро узнаете", – заявил Элисашвили.

По словам лидера партии "Стратегия Агмашенебели", пока рано говорить о компромиссе.

"Все зависит от сегодняшней встречи. Мы будем говорить о многом, однако говорить о каком-то компромиссе пока рано. Факт, что все не закончится этой встречей. Надеюсь, что ни у кого нет такой иллюзии", – заявил Георгий Вашадзе.

Оппозиционные политики накануне подтвердили, что получили от "Грузинской мечты" ответные письменные предложения, после того, как отправили им свои. Однако ни одна из сторон до переговоров не стала разглашать, на какой компромисс готова пойти.

Посольства ЕС и США являются главными посредниками в переговорах между оппозицией и властью. В начале 2020 года им удалось привести стороны к соглашению, на основании которого изменилась система выборов парламента. После парламентских выборов они также устроили две встречи для противоборствующих сторон, которые закончились безрезультатно.

На данном этапе оппозиция не признает итогов парламентских выборов, согласно которым правящая партия получила 90 мест в парламенте и право независимо принимать законы и формировать правительство, и отказывается от депутатских мандатов.

В правящей партии же надеются на положительных исход переговоров и на то, что если не все, то хотя бы часть партий все же окажется в парламенте. При этом они заявляют, что категорически не согласны с проведением повторных выборов, которые требует оппозиция.