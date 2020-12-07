"Гирчи" против "Гирчи": кто уходит и кто остается в оригинальной партии

Политический развод в партии тихим не получается - один из учредителей и лидер партии Зураб Гирчи Джапаридзе заявил, что не намерен уступать свое детище без боя

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Политический развод в самой эпатажной грузинской партии "Гирчи" тоже получился оригинальным – кому достанется партия и кто из нее уходит, все еще не ясно.

Зураб Джапаридзе открыто заговорил о расколе в "Гирчи" и разделе имущества партии>>

На прошлой неделе лидер партии, который именует себя не иначе как Зураб Гирчи Джапаридзе, в закрытой группе в Facebook написал, что его пути и пути трех главных фигур в партии – Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили – разошлись, поэтому он не собирается с ними работать дальше. Однако при этом он заявил журналистам, что остается в партии. Прямых консультаций между конфликтующими сторонами до этого времени не было.

"Никто никого не исключает. Я остаюсь в "Гирчи". Они тоже говорят, что они "Гирчи". Так что посмотрим. Я продолжу делать то, что делал до сих пор. У меня будет и лого "Гирчи", и в имени у меня написано "Гирчи", и буду делать то, что делал до сих пор. Пусть говорят, что они "Гирчи". Я никого не исключаю, я вообще выхожу из той системы и делаю новый, другой "Гирчи" для себя. Будет конкуренция, прекрасно! Две партии "Гирчи" будут конкурировать между собой", - заявил Джапаридзе.

По его словам, страницей "Гирчи" в Facebook и цифровой валютой управляют его бывшие соратники и они не смогли договориться по этим вопросам.

"Пусть страница будет у них, я же не могу сейчас покончить с собой из-за Facebook-страницы. У меня есть и своя страница, и с ее помощью я также могу что-то донести до людей без проблем. Такие вещи для меня не представляют ценности. "Гирчи" - это не листок или страница… "Гирчи" - это люди, которые верят в эту идею", - заявил Джапаридзе.

На вопрос – кому останется партия, Джапаридзе заявил, что его не волнует выписка из реестра.

"Это зависит от того, что вы называете партией. Если речь идет, что будет написано в выписке из реестра, это меня не интересовало и не волнует и сейчас. В эти минуты я продолжаю делать то, что делал до этого. Пусть этот листок будет принадлежать тем, для кого он имеет ценность. Я сделаю такой листок тогда, когда, например, мне понадобится принять участие в выборах", - отметил Джапаридзе.

Между тем, в понедельник бывшие соратники Джапаридзе собрали свои личные вещи и переехали в новый офис. Сам Джапаридзе не появлялся в партии с 4 декабря, то есть с тех пор, как сообщил о "политическом разводе".

"Многие наши сторонники сейчас разочарованы, поскольку "Гирчи" распался. Я и сейчас готов к переговорам, если у Зуры (Джапаридзе) будет желание. Было много предложений, но этого не произошло. Это не партия одного лидера, и Зура не партия. Если кто-то так думал, то сильно ошибался", - заявил Сандро Раквиашвили.

"Мы продолжим делать свое дело. Будем уделять внимание тому, что считали проблемой. А потом время покажет, посмотрим", - заявил Вахтанг Мегрелишвили.

Партия под странным названием "Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене в 2015 году. Ее создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Сама партия либеральной направленности, славится своими неординарными поступками и умением перехитрить закон. Именно на основании иска этой партии Конституционный суд декриминализовал потребление марихуаны в Грузии.