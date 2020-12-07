Третий раунд переговоров "Грузинской мечты" и оппозиции - продолжение следует

Общее мнение участников переговоров - встреча была полезной, движение вперед наметилось, но чтобы договориться, сторонам потребуется еще день

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Результаты шестичасовых переговоров между правящей партией и оппозицией остались за семью печатями - стороны, выйдя из резиденции посла США в Тбилиси, отказались разглашать детали.

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Оппозиция и правящая партия "Грузинская мечта" смогли сблизить позиции, однако разногласия по ряду вопросов все еще остаются, заявил лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе после третьего раунда переговоров.

Лидеры оппозиционных партий, прошедших по результатам выборов в парламент, в понедельник с утра собрались в резиденции посла США Келли Дегнан. "Грузинскую мечту" на встрече представляли действующий спикер парламента Арчил Талаквадзе и исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Встреча за закрытыми дверями проходила примерно шесть часов. Все оппозиционные лидеры отказались отвечать, о чем конкретно сторонам удалось договориться.

"Я должен извиниться, поскольку не могу говорить о деталях по просьбе наших послов. Были вопросы, по которым удалось сблизить позиции, но остается несколько важных вопросов, по которым не удалось сблизить позиции. Поэтому процесс продолжится. Завтра будет очередная встреча, и надеюсь, что после этой встречи мы уже сможем говорить о деталях", - сказал Бакрадзе.

По мнению лидера Лейбористской партии Грузии Шалвы Нателашвили, после третьего раунда переговоров появились признаки движения в компромиссу.

"Мы договорились с послами, что о деталях пока не будем говорить, чтобы результаты были достигнуты как можно скорее. Нам ведь нужны результаты… Есть признаки в лучшую сторону по линии избирательной реформы. Но мы хотим не избирательную реформу, а новые выборы", - заявил Нателашвили.

"Мы не можем говорить о содержании наших переговоров, исходя из нашей договоренности. Но сегодня была очень полезная встреча. Разногласия остаются. Но встреча была полезной. И думаю, что мы использовали время с пользой", - сообщил один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

В то же время лидер блока "Единое национальное движение - Сила в Единстве" Григол Вашадзе считает, что и после этой встречи возможность компромисса так и не появилась.

"Просьба наших посредников – не вдаваться в детали. Второе, успокоить и обрадовать вас тем, что на горизонте появилась возможность компромисса как ответ на главные требования оппозиции, не могу… На наши главные требования компромисса, к сожалению, не видно", - заявил Вашадзе.

"Мы обсудили абсолютно все те вопросы, которые подняты в связи с избирательной средой. Есть вопросы, по которым все согласны, например, что в Грузии необходимо фундаментально изменить избирательную среду. И есть вопросы, вокруг которых продолжатся дебаты. Есть вопросы, по которым не можем договориться – это внеочередные выборы, это вопрос политзаключенных. Однако мы договорились, что продолжим работать в этом рабочем режиме", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Об отсутствии результатов по итогам сегодняшних переговоров журналистам заявил лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. По его словам, пока что нет никакого конкретного результата.

"Мы по пунктам рассмотрели предложения, которые принесли с собой власти, а также согласованные оппозицией совместные предложения. Есть пункты, по которым мы согласились, но есть и принципиальные пункты, по которым пока не сможем договориться", - сказал Джапаридзе.

"Мы говорили о многих вопросах, исходя из существующей реальности. Рано говорить о том, что соглашение достигнуто по главному вопросу. Встречи продолжатся - третьим раундом дело не кончится. Мы надеемся, что у власти хватить благоразумия реально проанализировать существующую реальность", - заявил член партии "Альянс патриотов Грузии" Гоча Тевдорадзе.

Комментарий после завершения переговоров сделал и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"В первую очередь, хочу сказать, что сегодняшние переговоры – это еще один шаг вперед навстречу к договору. Действительно, это служило еще большему сближению позиций по важным вопросам, связанным со стабилизацией политической системы и дальнейшим сотрудничеством оппозиции и властей, что сегодня так необходимо нашей стране. Я еще раз хочу поблагодарить послов, которые выступают в качестве посредников в этом важном диалоге", - заявил Талаквадзе.

Оппозиционные политики накануне подтвердили, что получили от "Грузинской мечты" ответные письменные предложения, после того как отправили им свои. Однако ни одна из сторон до переговоров не стала разглашать, на какой компромисс готова пойти.

Посольства ЕС и США являются главными посредниками в переговорах между оппозицией и властью. В начале 2020 года им удалось привести стороны к соглашению, на основании которого изменилась система выборов парламента. После парламентских выборов они также устроили две встречи для противоборствующих сторон, которые закончились безрезультатно.