Посол ЕС в Грузии о переговорах: решения будут тяжелыми для всех

"Грузинская мечта" и оппозиция в рамках третьего раунда не смогли прийти в конкретным результатам, поэтому переговоры продолжатся сегодня

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель считает, что решения, принятые по итогам переговоров между оппозицией и правящей партией будут тяжелыми для всех.

Третий раунд переговоров "Грузинской мечты" и оппозиции - продолжение следует>>

В понедельник состоялся третий раунд переговоров. Лидеры оппозиционных партий, прошедших по результатам выборов в парламент, собрались в резиденции посла США Келли Дегнан. "Грузинскую мечту" на встрече представляли действующий спикер парламента Арчил Талаквадзе и исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе. Встреча за закрытыми дверями проходила примерно шесть часов. Все участники встречи отказались говорить о ее деталях, сославшись на общую договоренность об этом. Однако все отметили, что в переговорном процессе наметился определенный прогресс.

Очередной, четвертый раунд переговоров должен состоятся во вторник.

"Думаю, что вчера у нас в целом была хорошая дискуссия. Мы смогли затронуть все вопросы, которые рассматриваются в рамках диалога. Нам также удалось углубить наше понимание прогресса. Сегодня мы также собираемся работать в этом направление. Посмотрим, как далеко мы можем зайти в направлении общей платформы. Именно в этом направлении мы, посредники, продолжим работать последние несколько дней до открытия парламента", - заявил Харцель.

При этом, дипломат отметил, что "настроен абсолютно оптимистично".

"Эти решения будут тяжелыми для всех. Все сделали шаги, и посмотрим, чего мы добьемся. Как я уже сказал, это будет сложно, требуется лидерство и ответственность, чтобы дойти до намеченной цели. Я готов к любому количеству раундов переговоров, до тех пор, пока мы не увидим, что добиваемся прогресса. Но пока очень рано говорить, что принесет завтрашний день", - отметил посол.

Оппозиционные политики ранее подтвердили, что получили от "Грузинской мечты" ответные письменные предложения, после того как отправили им свои. Однако ни одна из сторон до переговоров не стала разглашать, на какой компромисс готова пойти. Очевидно лишь одно: "Грузинская мечта" категорически отказывается обсуждать основное требование оппозиции - провести повторные парламентские выборы, поскольку выборы 31 октября она считает сфальсифицированными.

Посольства ЕС и США являются главными посредниками в переговорах между оппозицией и властью. В начале 2020 года им удалось привести стороны к соглашению, на основании которого изменилась система выборов парламента. После парламентских выборов они также устроили две встречи для противоборствующих сторон, которые закончились безрезультатно.