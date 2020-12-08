В грузинской оппозиции снова разногласия: кто хочет в парламент?

Перед решающим раундом переговоров в стане оппозиции появились маленькие трещинки, которые могут стать большими, если соратники не определятся, как жить дальше

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Официальная дата первого заседания парламента десятого созыва уже назначена, а оппозиция до сих пор не смогла определиться, кто из них войдет в парламент, и теперь партии выясняют отношения в офисе "Лело для Грузии" до итогового раунда переговоров.

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Парламентские выборы прошли в стране 31 октября. Получившие по итогам выборов 60 мест из 150 восемь оппозиционных партий в знак протеста объявили бойкот и отказываются от депутатских мандатов, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Чтобы разрядить политический кризис, посольства США и ЕС организовали площадку для переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта".

Итоговый раунд переговоров

Во вторник между "Грузинской мечтой" и оппозицией пройдет четвертый и, скорее всего, итоговый раунд переговоров.

Хотя детали не разглашаются, известно, что правящая партия согласилась пойти на уступки в вопросе изменения избирательной системы, а вот главные требования оппозиции – внеочередные выборы и вопрос политзаключенных - остались неудовлетворенными.

Между тем, несмотря на это, мнения в оппозиции по поводу приемлемости условий "Грузинской мечты" разошлись и стали поводом для внутреннего противостояния.

"Я не собираюсь говорить вместо других. Но сегодня те лидеры оппозиции, которые считают, что прогресс в переговорах с "Грузинской мечтой" достигнут без условия новых выборов и политзаключенных, должны сами озвучить свою позицию и обосновать, есть ли прогресс в переговорах", - сказала одна из лидеров "Европейской Грузии" Элене Хоштария.

Представитель партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе считает, что пора огласить детали переговоров и планы оппозиции.

"Несмотря на просьбу посредников, мы сегодня или завтра озвучим детали переговоров. Сейчас могу сказать, что были три вопроса, по одному из которых есть прогресс - это избирательная система. Однако два главных требования остаются без удовлетворения. Без этого я исключаю достижение соглашения", - сказал Чихладзе.

Список "отступников"

Пока оппозиция консультируется перед началом четвертого раунда, в СМИ активно тиражируется список тех, кто может войти в парламент.

"Насколько я знаю, в парламент могут зайти шесть человек, среди которых есть отдельные оппозиционные лидеры", - сказал лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили.

Среди возможных депутатов от оппозиции Окруашвили назвал лидеров "Гирчи" Вахтанга Мегрелишвилии и Яго Хвичия, лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе и лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Однако эти слухи опровергли сами же названные политики.

"Мы, "Гирчи", войдем в парламент только в том случае, если это будет действительно парламент, то есть если там будет главная оппозиционная сила "Единое национальное движение", - сказал Вахтаг Мегрелишвили.

А вот Алеко Элисашвили был еще более резок.

"Я не собираюсь комментировать слухи", - сказал он.

Между тем уже к вечеру оппозиционные лидеры вновь встретятся за столом переговоров с "Грузинской мечтой", и вполне возможно, что уже к вечеру станет известно, сколько же фракций будет будет в парламенте – одна "Грузинской мечты" или несколько.

Парламент десятого созыва соберется на свое первое заседание 11 декабря.