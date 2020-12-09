"Будет непросто!" - посол ЕС в Грузии назвал дату очередного раунда переговоров

За спиной четыре раунда - "Грузинская мечта" и оппозиция так и не могут договориться по принципиальным вопросам, но на определенные компромиссы пошли

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Очередной, пятый по счету, раунд переговоров между правящей партией и оппозицией состоится в четверг, то есть за день до первого заседания новоизбранного парламента, об этом сообщил журналистам посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Переговоры продолжаются: оппозиция снова в режиме бойкота>>

Первое заседание парламента десятого созыва назначено на 11 декабря. В новом парламенте будет 90 мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а 60 - у восьми оппозиционных партий. Оппозиция отказывается входить в парламент, считая результаты выборы сфальсифицированными.

Во вторник при посредничестве посольств США и Евросоюза состоялся четвертый раунд переговоров по поиску путей выхода из политического кризиса. Как стало известно, переговоры ведутся по четырем темам: внеочередные выборы в парламент, вопрос политических заключенных, избирательная система и избирательная среда.

"Я считаю, что за последние два дня мы добились значительного прогресса. Однако мы знаем, что эти дискуссии проходят сложно. Самое важное - найти общий язык по поводу будущей избирательной реформы, что я считаю очень важным. Это важно, чтобы мы увидели меньше ошибок на будущих выборах, чем увидели на предыдущих. Это хорошая новость", - заявил Харцель.

По словам дипломата, остальные вопросы остаются на столе переговоров и многие из них пока не решены.

"Посмотрим, насколько возможно продвинуться вперед. Все стороны за продолжение диалога, и завтра мы увидим, насколько еще возможен прогресс, прежде чем парламент начнет свою работу", - отметил Харцель.

Что касается остальных вопросов, дипломат подчеркнул, что окончательное решение предстоит принять участникам диалога.

"Это не будут простым процессом. Как я уже сказал, мы продолжим переговоры, чтобы посмотреть, будет ли возможность достижения соглашения завтра или в любое другое время", - отметил Харцель.

Посольства ЕС и США являются главными посредниками в переговорах между оппозицией и властью. В начале 2020 года им удалось привести стороны к соглашению, на основании которого изменилась система выборов парламента. После парламентских выборов они также устроили четыре встречи для противоборствующих сторон, которые закончились безрезультатно.