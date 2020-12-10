Георгий Гахария: Грузия существенно продвинулась вперед в защите прав человека

Глава правительства поблагодарил всех партнеров, которые помогают стране в условиях пандемии поддерживать стандарты защиты прав человека и справляться с вызовами

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В последние годы Грузия сделала важные шаги в сфере защиты прав человека как на законодательном, так и на практическом уровне, заявил премьер-министр Георгий Гахария по случаю Международного дня защиты прав человека.

Глава правительства поблагодарил всех, кто содействует Грузии в условиях пандемии поддерживать в стране стандарт защиты прав человека и продолжать противостоять вызовам.

"В последние годы страна предприняла ряд важных шагов в направлении защиты прав человека как на законодательном, так и на практическом уровне. Думаю, совместными усилиями мы продолжим укреплять существующие механизмы и соблюдение прав человека, создавать прочные институциональные гарантии", – сказал премьер.

В канун Международного дня защиты прав человека Европейский союз (ЕС), Программа развития ООН (ПРООН) и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека запустили в Грузии программу "Права человека для всех" с бюджетом в 2,5 миллиона евро.

Программа будет осуществляться агентствами ООН в тесном сотрудничестве с национальными институтами по правам человека, законодательной, исполнительной и судебной властями, гражданским обществом и населением Грузии.