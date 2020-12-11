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Заседание правительства Грузии

Правительство Грузии уходит в отставку

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (206)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250310118/Pravitelstvo-Gruzii-ukhodit-v-otstavku.html

Премьер и министры, как только будут признаны полномочия парламента, будут считаться исполняющими обязанности

ТБИЛИСИ,  11 дек — Sputnik. Правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария уйдет в отставку сразу после того, как будут признаны полномочия парламента десятого созыва, процедура прописана в Конституции страны.

Парламент десятого созыва вступит в свои полномочия с момента принятия соответствующего постановления и принесения присяги депутатами в пятницу, 11 декабря.

Здание парламента Грузии. Фасад
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламент Грузии десятого созыва начинает работу

С этого момента премьер-министр и его кабинет будут считаться исполняющими обязанности, а у парламента будет почти месяц на утверждение нового правительства.

Кандидатуру главы правительства представит правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в течение двух недель после первого заседания. Она уже известна – будущее правительство вновь возглавит Георгий Гахария.

После представления Гахария должен сформировать Кабинет министров и предстать парламенту вместе со своей программой для получения доверия. У парламента будет девять дней на то, чтобы выразить доверие новому составу правительства.

Для утверждения Кабинета министров необходима поддержка 76 депутатов парламента.

По предварительным данным, в парламенте Грузии будет до 92 депутатов парламента из 150. Основная часть оппозиции отказалась входить в парламент, не признавая итоги выборов 31 октября.

Темы:
Парламент Грузии (206)
Теги:
Правительство, Парламент Грузии, Грузия


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