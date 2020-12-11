Оппозиционные активисты устроили коридоры позора для депутатов нового парламента Грузии

Все входы в здание парламента уже пикетируются активистами оппозиционных партий и гражданских движений. У высшего законодательного органа страны также мобилизованы усиленные наряды полиции

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Первое заседание парламента Грузии десятого созыва будет проходить на фоне акции протеста.

У здания законодательного органа уже собираются протестующие, которые скандируют и провожают криками всех, кто входит в здание.

ГРУЗИЯ, ДЕНЬ ИКС: парламент собирается на заседание, оппозиция на сходку - трансляция>>

Участники акции устроили коридоры позора для тех депутатов, которые решили войти в новый парламент. Протестующие планируют пикетировать все три входа в здание парламента.

Между собравшимися на улице Чичинадзе протестующими и полицией уже произошло небольшое столкновение. Полиция призывает участников акции освободить проезжую часть.

Первое заседание нового парламента начнется в 12:00 по местному времени. В зале будут присутствовать по всей видимости только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний будут пустовать впервые в истории Грузии. Именно в это время они соберутся в ста метрах от парламента – в саду Дворца учащейся молодежи, чтобы подписать меморандум об отказе от депутатских мандатов.

Восемь оппозиционных партий, прошедшие в парламент, не признают легитимность выборов 31 октября и требуют проведения досрочных. Однако от депутатских мандатов окончательно собираются отказаться семь из них.

Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии, с которой уже больше месяца ведутся переговоры для поисков путей выхода из политического кризиса.

Остальные партии параллельно с первым заседанием собираются аннулировать свои партийные списки и писать заявление об отказе от депутатских мандатов.