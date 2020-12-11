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Полиция и спецназ блокируют дорогу у входа в здание парламента Грузии. Утро 26 ноября. Акция протеста оппозиции продолжается

ГРУЗИЯ, ДЕНЬ ИКС: парламент собирается на заседание, оппозиция на сходку - трансляция

© Sputnik / Shota Nozadze
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (79)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250310131/GRUZIYa-DEN-IKS-parlament-sobiraetsya-na-zasedanie-oppozitsiya-na-skhodku---translyatsiya.html

В пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили откроет первое заседание нового парламента – одного из самых необычных в истории Грузии

Парламент Грузии десятого созыва проведет в пятницу в Тбилиси свое первое заседание - но только в присутствии депутатов от правящей партии "Грузинская мечта". Несмотря на несколько раундов переговоров, договориться о присутствии оппозиционных депутатов не удалось. 

Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогам выборов 31 октября,  обвинили власти в фальсификации голосования и требуют новых выборов. 

К первому дню работы нового парламента несколько партий приготовили акции-перфомансы. А еще, пока депутаты от "Мечты" будут заседать, оппозиционеры оформят меморандум о прекращении полномочий в парламенте и снятии партийных списков.

День будет насыщенным. Sputnik Грузия будет вести прямую трансляцию в режиме реального времени - следите за событиями вместе с нами. 

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (79)


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