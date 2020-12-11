ГРУЗИЯ, ДЕНЬ ИКС: парламент собирается на заседание, оппозиция на сходку - трансляция

В пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили откроет первое заседание нового парламента – одного из самых необычных в истории Грузии

Парламент Грузии десятого созыва проведет в пятницу в Тбилиси свое первое заседание - но только в присутствии депутатов от правящей партии "Грузинская мечта". Несмотря на несколько раундов переговоров, договориться о присутствии оппозиционных депутатов не удалось.

Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогам выборов 31 октября, обвинили власти в фальсификации голосования и требуют новых выборов.

К первому дню работы нового парламента несколько партий приготовили акции-перфомансы. А еще, пока депутаты от "Мечты" будут заседать, оппозиционеры оформят меморандум о прекращении полномочий в парламенте и снятии партийных списков.

День будет насыщенным. Sputnik Грузия будет вести прямую трансляцию в режиме реального времени - следите за событиями вместе с нами.