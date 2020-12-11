15:08 11 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9731
  • 100 RUB4.4732
  • USD3.2838
Поиск
LIVE:
Депутаты и правительство. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Правительство Грузии ушло в отставку

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (83)
22510
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250312803.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250310801/Pravitelstvo-Gruzii-ushlo-v-otstavku.html

С данного момента глава правительства и его кабинет являются исполняющими обязанности, и у парламента будет почти месяц на утверждение нового правительства

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария автоматически ушло в отставку сразу после признания полномочий парламента десятого созыва.

ГРУЗИЯ, ДЕНЬ ИКС: парламент собирается на заседание, оппозиция на сходку - трансляция >>>

Парламент десятого созыва вступил в свои полномочия с момента принятия соответствующего постановления и принесения присяги депутатами парламента.

С этого момента премьер-министр и его кабинет считаются исполняющими обязанности, и у парламента будет почти месяц  на утверждение нового правительства.

Кандидатуру главы правительства будет представлять правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в течение двух недель после первого заседания.

Уже известно, что эту должность будет занимать действующий премьер-министр Георгий Гахария. После представления он должен будет сформировать свой кабинет и предстать перед парламентом для получения доверия со своей программой. У парламента будет девять дней для процедуры выражения доверия.

За выражение доверия должно проголосовать 76 депутатов парламента. 

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (83)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото
Грузинская оппозиция подписала меморандум об отказе от депутатских мандатов - видео
Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться