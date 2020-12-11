Раскол в грузинской оппозиции: Республиканская партия не подписала отказ от мандатов

Республиканцы, которые заняли, как и три другие оппозиционные партии - "Гирчи", "Альянс патриотов и "Граждане" - разочаровали своих политических партнеров

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение", решили не подписывать публичный отказ от депутатских мандатов и дождаться окончания переговоров с участием послов ЕС и США.

ГРУЗИЯ, ДЕНЬ ИКС: парламент собирается на заседание, оппозиция на сходку - трансляция>>

В пятницу открылось первое заседание парламента Грузии десятого созыва. Параллельно представители пяти оппозиционных партий подписали меморандум от депутатских мандатов в саду Дворца учащейся молодежи буквально в 100 метрах от законодательного органа.

"Поскольку процесс переговоров с участие международных посредников продолжается и участия в нем важно с учетом создавшегося кризиса, мы обратимся к парламенту с заявлениями об отказе от парламентских мандатов после завершения этого процесса", - говорится в заявлении Республиканской партии.

По итогам выборов 31 октября в парламент попали два республиканца - Хатуна Самнидзе и Тамар Кордзая.

Известно, что оппозиционные партии "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане", прошедшие в парламент десятого созыва, также не подпишут меморандум об отказе депутатских мандатов, однако и на первом заседание не будут присутствовать. Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии страны.

Решение Республиканской партии оказалось неожиданным для представителей "Единого национального движения".

"Блок принял другое решение, а политическая партия, в этом случае республиканцы, избрали путь Элисашвили (лидер партии "Граждане"). Нельзя обманывать людей и вводить общество в заблуждение. То есть парламентские мандаты не имеют ничего общего с продолжением переговоров. То, что мы отказываемся от мандатов, это не значит, что переговоры не будут продолжены", - заявил член ЕНД Леван Хабеишвили в эфире ТВ Пирвели.

В свое время Республиканская партия входила в основанную в 2012 году правящую коалицию "Грузинская мечта". До июля 2016 года она была активным членом коалиции, и ее лидеры занимали высокие посты в правительстве страны. Однако в 2016 году республиканцы вышли из правящей коалиции и решили принять участие в выборах самостоятельно. В итоге, партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер и не попала в парламент.

После проигрыша на парламентских выборах сначала партию покинул бывший председатель парламента Давид Усупашвили, а вслед за ним и другие лидеры партии – экс-министр обороны, супруга Усупашвили – Тинатин Хидашели, бывший госминистр по вопросам примирения Паата Закареишвили, эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе.