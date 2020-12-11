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Посредники призывают правящую партию и оппозицию Грузии продолжить переговоры

© AP Photo / Jacquelyn Martin
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (191)
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Посольства США и ЕС готовы и дальше содействовать переговорному процессу между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией до достижения соглашения между сторонами

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Посольство США в Грузии и делегация ЕС призывают правящую партию и оппозицию рассмотреть возможности для достижения соглашения, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

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В заявлении говорится, что политические лидеры участвуют в интенсивном политическом диалоге в течение последних шести недель и, несмотря на то, что важные вопросы все еще остаются нерешенными, стороны смогли достигнуть взаимопонимания по широкой избирательной реформе, которая, в случае ее принятия, существенно улучшит предстоящие выборы в Грузии.

"Мы ценим конструктивное участие всех партийных лидеров и достигнутые успехи в этих сложных переговорах. Наша роль, как фасилитаторов, заключалась в основном в том, чтобы предоставить сторонам нейтральный форум для обсуждения различных вопросов и путей их решения для утверждения демократической повестки дня Грузии", – говорится в заявлении.

Дипломатические миссии сожалеют, что не удалось достичь широкого соглашения до первого заседания новоизбранного парламента и по просьбе партий готовы поддерживать диалог при наличии подлинного политического желания достигнуть соглашения.

Грузинская объединенная оппозиция на подписании меморандума
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Мы призываем стороны тщательно рассмотреть возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту выполнить полноценно свою жизненно важную роль для защиты и укрепления демократии, экономики и безопасности Грузии. По просьбе партий и при наличии подлинного политического желания достигнуть соглашения мы готовы и дальше поддерживать эти усилия",  говорится в заявлении.

Первое заседание парламента Грузии десятого созыва открылось в пятницу, 11 декабря.

В зале заседания нет представителей оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы публично подписать отказ от мандатов.

Три оппозиционные партии – "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане", прошедшие в парламент десятого созыва, не подпишут меморандум об отказе от депутатских мандатов, однако и на первом сессионном заседании не присутствуют. Не подпишут публичный отказ от мандатов и два представителя Республиканской партии, которые прошли в парламент в составе блока "Сила в единстве - Единое национальное движение".

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. Оппозиция называет результаты выборов сфальсифицированными и отказывается войти в парламент. Четыре встречи между правительством и оппозицией, при посредничестве послов ЕС и США в Грузии, пока что закончились безрезультатно.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (191)
Теги:
Переговоры, Оппозиция, Грузинская мечта, Грузия


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