Посредники призывают правящую партию и оппозицию Грузии продолжить переговоры

Посольства США и ЕС готовы и дальше содействовать переговорному процессу между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией до достижения соглашения между сторонами

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Посольство США в Грузии и делегация ЕС призывают правящую партию и оппозицию рассмотреть возможности для достижения соглашения, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

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В заявлении говорится, что политические лидеры участвуют в интенсивном политическом диалоге в течение последних шести недель и, несмотря на то, что важные вопросы все еще остаются нерешенными, стороны смогли достигнуть взаимопонимания по широкой избирательной реформе, которая, в случае ее принятия, существенно улучшит предстоящие выборы в Грузии.

"Мы ценим конструктивное участие всех партийных лидеров и достигнутые успехи в этих сложных переговорах. Наша роль, как фасилитаторов, заключалась в основном в том, чтобы предоставить сторонам нейтральный форум для обсуждения различных вопросов и путей их решения для утверждения демократической повестки дня Грузии", – говорится в заявлении.

Дипломатические миссии сожалеют, что не удалось достичь широкого соглашения до первого заседания новоизбранного парламента и по просьбе партий готовы поддерживать диалог при наличии подлинного политического желания достигнуть соглашения.

"Мы призываем стороны тщательно рассмотреть возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту выполнить полноценно свою жизненно важную роль для защиты и укрепления демократии, экономики и безопасности Грузии. По просьбе партий и при наличии подлинного политического желания достигнуть соглашения мы готовы и дальше поддерживать эти усилия", говорится в заявлении.

Первое заседание парламента Грузии десятого созыва открылось в пятницу, 11 декабря.

В зале заседания нет представителей оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы публично подписать отказ от мандатов.

Три оппозиционные партии – "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане", прошедшие в парламент десятого созыва, не подпишут меморандум об отказе от депутатских мандатов, однако и на первом сессионном заседании не присутствуют. Не подпишут публичный отказ от мандатов и два представителя Республиканской партии, которые прошли в парламент в составе блока "Сила в единстве - Единое национальное движение".

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. Оппозиция называет результаты выборов сфальсифицированными и отказывается войти в парламент. Четыре встречи между правительством и оппозицией, при посредничестве послов ЕС и США в Грузии, пока что закончились безрезультатно.