Парламент Грузии утвердил заместителей председателя парламента

Главные темы

Новый парламент Грузии проводит первое заседание, оппозиция протестует - трансляция В пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла первое заседание нового парламента – одного из самых необычных в истории Грузии 1372

Мосты сожжены - оппозиция официально аннулирует в ЦИК Грузии свои пропорциональные списки Заявления об аннулировании партийных списков подали "Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лело", Лейбористская партия и "Европейская Грузия". Они должны быть рассмотрены Центризбиркомом в течение трех рабочих дней 46