ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил заместителей председателя парламента Грузии, ими стали Гия Вольский, Давид Сергеенко и Кахабер Кучава.
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Парламент Грузии уже завершил процедуру голосования по каждому заместителю.
Один из самых опытных депутатов парламента и член политсовета правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский получил 85 голосов, экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко – 86 голосов, бывший глава комитета по внешним связям Кахабер Кучава – 86 голосов.
Из-за отсутствия оппозиции вакантными остались два места заместителей парламента. В зале присутствуют 88 депутатов из 150.