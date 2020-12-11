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Пустые места в зале заседаний. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Парламент Грузии утвердил заместителей председателя парламента

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Политика
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Темы:
Парламент Грузии (213)
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Sputnik Грузия
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Из-за того, что на заседании не присутствует ни одного представителя оппозиции, вакантными остались два места заместителей председателя парламента

ТБИЛИСИ, 11 дек  — Sputnik. Парламент Грузии утвердил заместителей председателя парламента Грузии, ими стали Гия Вольский, Давид Сергеенко и Кахабер Кучава.

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Парламент Грузии уже завершил процедуру голосования по каждому заместителю.

Один из самых опытных депутатов парламента и член политсовета правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский получил 85 голосов, экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко – 86 голосов, бывший глава комитета по внешним связям Кахабер Кучава – 86 голосов.

Из-за отсутствия оппозиции вакантными остались два места заместителей парламента. В зале присутствуют 88 депутатов из 150.

Темы:
Парламент Грузии (213)


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