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Здание парламента Грузии. Фасад

В Грузии назначены председатели парламентских комитетов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (213)
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Руководители всех пятнадцати комитетов были избраны из рядов правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия"

ТБИЛИСИ, 11 дек  — Sputnik. Парламент Грузии на своем первом заседании избрал председателей 15-ти комитетов парламента Грузии. Регистрацию на первом заседании прошли 88 депутатов из 150.

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Все руководители комитетов были избраны из рядов правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Должности в комитетах распределились следующим образом:

  • Юридический комитет - Анри Оханашвили
  • Комитет по правам человека и гражданской интеграции – Михаил Сарджвеладзе
  • Комитет по обороне и безопасности – Ираклий Берая
  • Комитет по процедурным вопросам и правилам – Ираклий Кадагишвили
  • Комитет по региональной политике и самоуправлению – Созар Субари
  • Комитет по аграрным вопросам— Нино Цилосани
  • Комитет по отраслевой экономике и экономической политике – Давид Сонгулашвили
  • Финансово-бюджетный комитет — Ираклий Ковзанадзе
  • Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов — Майя Битадзе
  • Комитет по внешним связям – Николоз Самхарадзе
  • Комитет по европейской интеграции - Мака Бочоришвили
  • Комитет по вопросам диаспоры и Кавказа — Бека Одишария
  • Комитет по здравоохранению и социальным вопросам - Дмитрий Хундадзе
  • Комитет по образованию, науке и культуре — Тея Цулукиани
  • Комитет по вопросам спорта и молодежи – Михаил Кавелашивили.
Темы:
Парламент Грузии (213)


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