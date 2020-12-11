В Грузии назначены председатели парламентских комитетов

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии на своем первом заседании избрал председателей 15-ти комитетов парламента Грузии. Регистрацию на первом заседании прошли 88 депутатов из 150.
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Все руководители комитетов были избраны из рядов правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Должности в комитетах распределились следующим образом:
- Юридический комитет - Анри Оханашвили
- Комитет по правам человека и гражданской интеграции – Михаил Сарджвеладзе
- Комитет по обороне и безопасности – Ираклий Берая
- Комитет по процедурным вопросам и правилам – Ираклий Кадагишвили
- Комитет по региональной политике и самоуправлению – Созар Субари
- Комитет по аграрным вопросам— Нино Цилосани
- Комитет по отраслевой экономике и экономической политике – Давид Сонгулашвили
- Финансово-бюджетный комитет — Ираклий Ковзанадзе
- Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов — Майя Битадзе
- Комитет по внешним связям – Николоз Самхарадзе
- Комитет по европейской интеграции - Мака Бочоришвили
- Комитет по вопросам диаспоры и Кавказа — Бека Одишария
- Комитет по здравоохранению и социальным вопросам - Дмитрий Хундадзе
- Комитет по образованию, науке и культуре — Тея Цулукиани
- Комитет по вопросам спорта и молодежи – Михаил Кавелашивили.