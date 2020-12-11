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Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Новое правительство Грузии будет сформировано уже на следующей неделе

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (137)
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Программу и состав нового правительства представит парламенту кандидат в премьеры Георгий Гахария – "Грузинская мечта" не собирается менять главу правительства

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария представит правительство и его программу на следующей неделе, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

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После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности.

"В ближайшие дни у нас будут консультации с премьер-министром, и я думаю, что на следующей неделе или через неделю мы завершим процедуру выражения доверия правительству", – сказал Кобахидзе.

Что касается вопроса, будут ли в кабинете министров новые лица, лидер большинства заявил, что это будет зависеть от Георгия Гахария.

"Состав правительства – компетенция премьер-министра", – сказал Кобахидзе.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Темы:
Правительство Грузии (137)
Теги:
Правительство Грузии, Парламент Грузии, Грузия


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