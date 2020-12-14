"Грузинская мечта" обвиняет "Справедливые выборы" в дезинформации

Правящая партия требует от неправительственной организации, которая наблюдала за выборами 31 октября и вела параллельный подсчет голосов, публично признать свои ошибки

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) должно публично признать недочеты в формуле параллельного подсчета (PVT) итогов парламентских выборов 31 октября, и представить протоколы с допущенными ошибками, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе "Грузинской мечты".

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По словам Кобахидзе, правящая партия приложила все усилия, чтобы не навредить репутации "Справедливых выборов", несмотря на то, что отчеты организации послужили почвой для развития революционного сценария радикальной оппозиции.

"К сожалению, руководитель "Справедливых выборов" противопоставил нашему вежливому подходу неподобающий ответ. Что еще более печально, так это то, что в заявлении, опубликованном организацией, он включил два фрагмента информации, которые можно было однозначно оценить как грубую дезинформацию. Во-первых, в нем говорилось, что якобы заявление не влияет на распределение мандатов, в то время как, по предварительным данным PVT, у "Грузинской мечты" в общей сложности получается в парламенте на четыре места меньше. Вторая, гораздо более грубая дезинформация связана с дисбалансом, зафиксированным в протоколах", - сказал Кобахидзе.

По его словам, ISFED утверждает, что на ряде участков (приблизительно 8%) количество голосов превысило число проголосовавших избирателей.

"Мы со всей ответственностью заявляем, что эта оценка является такой же грубо неточной, как и исходные данные PVT. Число лишних бюллетеней в масштабе всей страны было зафиксировано в 19 из 3 847 участков и общее количество лишних бюллетеней составило всего 25 из двух миллионов", - сказал Кобахидзе.

Он обратился к донорам организации поинтересоваться мотивами распространения столь грубой дезинформации.

Кобахидзе отметил, что "Грузинская мечта" проанализировала данные НПО и пришла к выводу, что лишние бюллетени обнаружены не на 8% избирательных участков, как утверждает ISFED, а максимум на 1%.

Лидер парламентского большинства выразил надежду, что руководство "Справедливых выборов" вскоре опубликует заявление, где признает свои ошибки.