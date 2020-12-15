Акция протеста в Аджарии: полиция задержала несколько активистов

Активисты гражданских организаций и оппозиции проводят акцию параллельно первому заседанию новоизбранного Верховного совета Аджарии. Оно проходит в отсутствии депутации "Национального движения" - оппозиция отказывается от мандатов

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Полиция задержала четырех участников акции протеста, которая проходит у здания Верховного совета Аджарии параллельно первого заседания новоизбранного законодательного органа автономии.

Без оппозиции на фоне акций – первое заседание новоизбранного Верховного совета Аджарии>>

По распространенной информации, одна из задержанных - учредитель движения "Альтернатива" Хатуна Беридзе. Полиция задержала ее, когда она наклеивала стикеры на здании Верховного совета.

Задержанию предшествовала словесная перепалка. Полицейские призывали участников акции не клеить стикеры, однако они не подчинились требованию.

"Двое участников акции были задержаны по обвинению в неповиновении законному требованию полиции. Они пытались залезть на забор. Сотрудники службы охраны и полиции не раз призвали их слезть с забора и выразить протест в иной форме. Они не учли требование, из-за чего их задержали в административном порядке", - заявил начальник департамента полиции Аджарии Константин Ананиашвили.

Акцию протеста у здания Верховного совета проводят активисты движения "Действуй" и "Альтернатива". Они принесли к зданию законодательного органа автономии мусорные урны. На них приклеены фотографии политиков и надпись: "Рабство ломает".

"Депутаты этого коммунистического, советского Верховного совета рано или поздно окажутся на мусорной свалке истории", - заявила лидер движения "Альтернатива" Хатуна Беридзе.

У здания Верховного совета Аджарии мобилизована полиция.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Согласно результатам голосования, в Верховном совете большинство будет у правящей партии "Грузинская мечта", которая получила 14 мест, остальные семь кресел были предназначены для представителей бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Но они будут пустовать.