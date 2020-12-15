Без оппозиции на фоне акций – первое заседание новоизбранного Верховного совета Аджарии

В зале заседаний будет занято всего 14 кресел, их займут представители правящей партии "Грузинская мечта", семь кресел останутся пустыми – "Национальное движение отказывается от мандатов

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Первое заседание новоизбранного Верховного совета Аджарии состоится 15 декабря, соответствующий приказ издала накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Заседание законодательного органа автономии пройдет без оппозиции и на фоне акции протеста.

По словам мажоритарного депутата от "Грузинской мечты" Тите Арошидзе, в повестке дня – выборы председателя ВС и его заместителей и глав комитетов.

Председателем Верховного совета правящая партия на второй срок выдвигает Давида Габаидзе, а в его заместители – Тите Арошидзе.

Фракцию "Грузинской мечты" возглавит Георгий Манвелидзе. Комитетом по конституционным, юридическим и процедурным вопросам будет руководить Владимир Мгалоблишвили.

Председателем комитета по финансового-бюджетным и экономическим вопросам представлена Марине Гвианидзе, комитета по здравоохранению и социальным вопросам – Илья Вердзадзе, комитета по вопросам культуры и спорта – Давид Бацикадзе, комитета по аграрным вопросам и защиты окружающей среды – Придон Путкарадзе.

Известно уже, что большинство кандидатом в председатели правительства Аджарии представит действующего главу правительства Торнике Рижвадзе.

По словам Тите Арошидзе, то обстоятельство, что на первом заседании Верховного совета Аджарии пятого созыва не будет присутствовать депутация "Национального движения", не помешает работе законодательного органа.

"Заседание состоится в том формате, в каком существует, и, думаю, отсутствие оппозиции не создаст никакого дискомфорта и препятствия работе Верховного совета, исходя из того, что очень много вопросов накопилось и нужно их решить. Нужно принять бюджет. Так что Совет продолжит работу в привычном режиме", – заявил Арошидзе.

По словам члена аджарской организации "Единого национального движения" Георгия Киртадзе, после того, как в Верховном совете Аджарии состоится первое заседание, организация обратится к Высшей избирательной комиссии с требованием аннулировать списки партии. По словам Киртадзе, параллельно заседанию у здания ВС Аджарии состоится акция протеста.

"Символично, что после нашего круглосуточного протеста на 41 день вышел указ президента датой первого заседания Верховного совета Аджарии. Наш блок обратится к Высшей избирательной комиссии и потребует аннулировать списки. После этого депутаты, вышедшие в ВС из нашего блока, обратятся к законодательному органу с заявлениями о прекращении полномочий", – заявил Киртадзе.

Как утверждает Киртадзе, протест продолжится до тех пор, пока они не добьются своего главного требования – досрочных выборов.

"Первое заседание Совета обязательно будет опротестовано", – заявил Киртадзе.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Согласно результатам голосования, в Верховном совете большинство будет у правящей партии "Грузинская мечта", которая получила 14 мест, остальные семь кресел были предназначены для представителей бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Но они будут пустовать.