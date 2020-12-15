Шанс возобновить диалог еще есть - посол ЕС в Грузии

Посредники готовы возобновить переговорный процесс между "Грузинской мечтой" и оппозицией и помочь им найти пути выхода из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель воздержался прогнозировать, как будет развиваться переговорный процесс между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией.

Посредники призывают правящую партию и оппозицию Грузии продолжить переговоры>>

Как заявил Харцель журналистам, западные дипломаты по-прежнему готовы работать над поиском общей позиции между сторонами.

"Пока рано говорить, как продолжится этот процесс. После открытия парламента мы вступили в новую фазу. Как фасилитаторы, мы вновь готовы попробовать еще раз. Посмотрим, сможем ли мы помочь сторонам найти общую позицию. Оценив все возможности, мы решим, проводить ли пятый раунд. Однако пока рано говорить о чем-то. Честно говоря, я думаю, что это будет сложный процесс, который потребует огромного лидерства от сторон, которые действительно хотят достичь широкого соглашения", - сказал Харцель.

Посол ЕС заявил о готовности посредников продолжить переговорный процесс, поскольку все еще есть шансы возобновить диалог, не теряя времени.

Он также выразил сожаление по поводу нападок не только на посредников переговорного процесса, каковыми являются дипмиссии Евросоюза и США, но и на сами переговоры в целом.

"Цель этого процесса - найти единство между разными политическими партиями, чтобы убедиться, что все усилия направлены на укрепление Грузии. Сейчас это необходимо так, как никогда", - сказал Карл Харцель.

Дипломат также прокомментировал уход из "Единого национального движения" председателя партии Григола Вашадзе, поблагодарив его за политическую деятельность и активное сотрудничество, особенно в достижении соглашения от 8 марта и реформе избирательной системы.

Дипломат выразил надежду и на будущее сотрудничество с Григолом Вашадзе.

Что касается аннулирования пропорциональных списков оппозиционными партиями, Харцель отказался комментировать этот вопрос.

"Я не буду давать никаких оценок этому. Я посредник между сторонами, а не судья", - сказал он.

Организованные посольством ЕС и США переговоры между властью и оппозицией проходят больше месяца. За это время западные посредники пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки. В пятницу должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча не состоялась.