Все 36 депутатов от ЕНД официально отказываются от мест в парламенте Грузии

Заявления на имя спикера парламента о сложении с себя депутатских полномочий написали все 36 прошедших в высший законодательный орган представителей избирательного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве"

ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. Члены бывшей правящей партии "Единое национальное движение" официально отказались от депутатских мандатов.

Они уже написали соответствующие заявления на имя председатель парламента Арчила Талаквадзе.

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"Сегодня члены избирательного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", которые были насильно признаны членами парламента, уже с личными заявлениями обращаются к парламенту. Тем самым завершится процесс формирования однопартийного парламента, и сейчас парламент должен принять решение о снятие с нас полномочий", – заявил журналистам член ЕНД Леван Бежашвили.

Первым из представителей оппозиции с заявлением о сложении с себя депутатских полномочий в понедельник к законодательному органу официально обратился лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили.

В ближайшие дни с аналогичными заявлениями к парламенту намерены обратиться также члены оппозиционной партии «Европейская Грузия», которая получила пять мандатов в новом парламенте.

"Наша позиция была очень ясна, мы в авангарде этого процесса, и, безусловно, депутаты, полномочия которых признал парламент, обратятся к законодательному органу снять с них эти полномочия, и мы сделаем это в ближайшие дни", – заявила журналистам Ирма Надирашвили.

Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря с участием только депутации правящей партии. Места оппозиции, которая не признает результатов выборов, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября, 22 ноября состоялся второй тур в 17 мажоритарных округах. По итогам выборов, оппозиция получила 60 мест из 150 в новом законодательном органе. Самое большое количество мандатов – 36, досталось блоку " Единое национальное движение – Сила в единстве".

Во вторник Центральная избирательная комиссия Грузии аннулировала пропорциональные списки пяти избирательных субъектов, в том числе и блока "Единое национальное движение – Сила в единстве".

Из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, пока в ЦИК не обращались "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.