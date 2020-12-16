От депутатских мандатов уже отказались пять грузинских оппозиционных партий

Вслед за Лейбористской партией и блоком "Национальное движение - Сила в единстве" заявления о сложении депутатских полномочий написали представители "Стратегии Агмашенебели", "Лело для Грузии" и "Европейской Грузии"

ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. Представители еще трех оппозиционных партий - "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии" и "Европейская Грузия", официально отказались от депутатских мандатов.

Все 36 депутатов от ЕНД официально отказываются от мест в парламенте Грузии>>

Соответствующие заявления на имя председателя парламента Арчила Талаквадзе они уже внесли в законодательный орган.

"Распределение мандатов не отражает волю грузинского народа, а потому эти выборы не смогли выполнить свою функцию. Исходя из этого, мы продолжаем требовать проведения новых, чистых и справедливых выборов и остаемся в режиме бойкота. Мы отказываемся от мандатов, но продолжаем борьбу, поскольку это справедливая и правильная борьба", - заявила журналистам член партии "Лело" Анна Нацвлишвили.

Первым из представителей оппозиции с заявлением о сложении с себя депутатских полномочий в понедельник к законодательному органу официально обратился лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили. А во вторник заявления внесли и представители избирательного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", вышедшего на второе место по результатам выборов. Таких образом, официально от мандатов отказались пять из восьми партий, которые попали в парламент по итогам выборов.

Во вторник Центральная избирательная комиссия Грузии аннулировала пропорциональные списки этих пяти избирательных субъектов.

"Самым разумным подходом будет, если "Грузинская мечта" будет руководствоваться не партийными, а государственными интересами. Единственным правильным решением в такой ситуации является назначение досрочных выборов", - заявил член партии "Европейская Грузия" Армаз Ахвледиани.

Несмотря на отказ от депутатских мандатов, представители оппозиции готовы продолжить переговоры с "Грузинской мечтой", которые проходят при посредничестве послов ЕС и США.

"Мы надеемся, что "Грузинская мечта" предпримет тот же шаг. Не потому что нам это нужно, а потому что это соглашение нужно Грузии", - заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.

Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря с участием только депутации правящей партии. Места оппозиции, которая не признает результатов выборов, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября, 22 ноября состоялся второй тур в 17 мажоритарных округах. По итогам выборов, оппозиция получила 60 мест из 150 в новом законодательном органе.

Из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, пока в ЦИК не обращались "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.