Кто возглавит самую крупную оппозиционную партию Грузии? Варианты уже есть

В "Национальном движении" не делают трагедии из ухода Григола Вашадзе и заявляют, что в партии найдется достойная замена ему

ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. Новый председатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" будет избран на очередном партийном съезде, который состоится, предположительно, весной будущего года, заявил журналистам член ЕНД Леван Бежашвили.

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Партия ищет замену Григолу Вашадзе, который во вторник утром неожиданно для всех, даже для соратников, объявил об уходе из партии. По этому поводу политик написал довольно обширный пост на своей странице в соцсети Facebook, в котором перечислил причины, которые подтолкнули его на такое "крайне сложное" решение. Одна из причин - появление вокруг партии и внутри нее одиозных фигур из прошлого, вместе с которыми, как считает Вашадзе, партия никогда не сможет восстановить к себе доверие избирателей.

Как отметил Бежашвили, вчерашнее заявление Вашадзе оказалось шоком для партии, поскольку никто не ожидал от своего лидера заявления подобного содержания и в подобной форме.

"Национальное движение" много раз выходило из подобного внутрипартийного кризиса. У нас есть ресурс продолжить борьбу, потому что наше единство обусловлено не участием индивидов, а политическими традициями, принципами, идеями", - заявил Бежашвили.

До съезда партия не будет рассматривать вопрос преемника Вашадзе, однако Бажашвили назвал имена тех, у кого есть ресурс возглавить "Национальное движение".

"Пока мы не рассматриваем кандидатов на пост председателя партии. Наверное, весной состоится съезд, и съезд примет решение. Ресурс есть у многих, в том числе у Ники Мелия, Левана Варшаломидзе, Хатии Деканоидзе, Кобы Накопия", - отметил Бежашвили.

Григол Вашадзе покинул одну из самых влиятельных оппозиционных партий на фоне политического кризиса, возникшего в стране после парламентских выборов 31 октября. Оппозиция, которая не признает результаты выборов, отказывается войти в парламент. В том числе и блок "Единое национальное движение – Сила в единстве", лидером которого и является Вашадзе.

Эту ситуацию пытаются урегулировать послы США и Евросоюза, которые приглашают стороны за стол переговоров. Однако по итогам четырех раундов оппозиции и "Грузинской мечте" не удалось достичь ощутимых результатов.