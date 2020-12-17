Партии в Грузии будут лишать финансирования

Парламентское большинство придумало, как бороться с "парламентским саботажем" – партии-бунтари останутся без денег

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Парламент Грузии на будущей неделе утвердит законодательные поправки, которые предусматривают лишение или приостановку государственного финансирования политических партий.

В Грузии готовится амнистия - законопроект уже зарегистрирован в парламенте>>

Как заявил на брифинге лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, соответствующий законодательный пакет, направленный против "парламентского саботажа", уже инициирован.

Пакет законопроектов предусматривает приостановку и прекращение государственного финансирования тем политическим партиям, которые полностью не реализуют депутатские мандаты, или депутаты которых по неуважительной причине пропускают пленарные заседания.

Согласно законодательной инициативе, партии, членам которых будут приостановлены депутатские полномочия или которые не участвуют в парламентской работе, будут либо лишены государственного финансирования вообще, либо финансирование им будет приостановлено на один год.

Согласно поправкам в Избирательный кодекс, лишенные финансирования партии вместе с тем не смогут воспользоваться бесплатным эфирным временем, выделяемым в период муниципальных или парламентских выборов. Кроме того, поправки в регламент парламента предусматривают аннулирование заработной платы тем членам парламента, которые в течение месяца не появятся ни на одном пленарном заседании.

"Парламентский саботаж, который осуществляют радикальные оппозиционные партии и действующие под их шантажом и буллингом другие политические объединения, является направленным против государства и демократических институтов действием и требует соответствующего правового реагирования. Именно подобное реагирование предусмотрено инициированным нами пакетом законопроектов, который будет принят на следующей неделе", – заявил Кобахидзе.

Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря с участием только депутации правящей партии. Места оппозиции, которая не признает результатов выборов, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.

К этому времени от депутатских мандатов официально отказались пять оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), Лейбористской партии Грузии (1 мандат), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и "Европейская Грузия" (5 мандатов).

Из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, пока в ЦИК с прошением аннулировать их пропорциональные списки не обращались "Альянс патриотов Грузии" (4 мандата), "Гирчи" (4 мандата) и "Граждане" (2 мандата). Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Что касается вопроса финансирования, согласно распоряжению председателя ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" будет ежегодно получать 5,1 миллиона лари ($1,55 млн), около 428,3 тысячи лари ($130,5 тысяч) в месяц.

Что касается оппозиционных партий, то их финансирование будет следующим:

"Единое национальное движение" – 199 635 лари

"Движение государство для народа" – 240 000 лари

"Прогресс и свобода" – 12 000 лари

"Республиканская партия" – 204 000 лари

"Европейские демократы" – 460 000 лари

"Стратегия Агмашенебели" – 939 925 лари

"Закон и право" – 104 436 лари

"Европейская Грузия – движение за свободу" – 1 124 409 лари

"Лело для Грузии" – 803 560 лари

"Альянс патриотов Грузии" – 1 043 120 лари

"Лейбористская партия Грузия" – 289 710 лари.

Между тем, без финансирования от государства остались еще две партии, прошедшие в парламент, – "Гирчи" и "Граждане". Они не обращались в ЦИК с заявкой на получение финансирования в знак протеста против фальсификации выборов.