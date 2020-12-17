Основанной Саакашвили партии могут запретить участие в выборах в Грузии

"Национальное движение" может оказаться вне игры - если парламент примет инициированный законопроект о возможности лишения регистрации той или иной партии на выборах, шанс этого может быть более чем реальным

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Грузии запретят участвовать в выборах партии, в предвыборной кампании которой участвует человек, не удовлетворяющий требованиям Конституции, заявил лидер парламентского большинства - исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.

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О том, что планируется принять закон, который запретит главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" участвовать в выборах из-за фактора ее основателя Михаила Саакашвили, который в настоящее время не является гражданином Грузии и объявлен грузинскими властями персоной нон грата, Кобахидзе говорил не раз и ранее.

"В качестве инициативы в парламент Грузии поступил законопроект, предусматривающий отмену избирательной регистрации политической партии, в предвыборной агитации которой в ранге политического лидера участвует лицо, которое не удовлетворяет установленный Конституцией какой-либо ценз для реализации активного избирательного права", - сказал Кобахидзе.

По его словам, действующее законодательство не предусматривает механизма реагирования на подобные антиконституционные действия, поэтому этот пробел в законодательство будет заполнен.

"Естественно, штраф в размере двух тысяч лари, который установлен действующим Избирательным кодексом за неконституционное участие в предвыборной агитации, недостаточен для нейтрализации того негативного воздействия, которое подобное деяние может иметь на избирательный процесс", - отметил Кобахидзе.

Целью инициированного законопроекта является исправление существующих в Избирательном кодексе пробелов и надлежащее исполнение конституционного требования, отметил он.

"Мы глубоко уверены, что этот законопроект, наряду с выполнением конституционных требований, успешно снизит степень поляризации в грузинской политике и укрепит здоровые оппозиционные политические силы", - заявил Кобахидзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, утратив грузинское гражданство, давно живет в Киеве и занимает должность главы исполнительного совета национального комитета реформ Украины. Несмотря на это, но остается идеологическим вдохновителем и неформальным лидером своей партии и пытается дистанционно управлять ею.

На родине Саакашвили за должностные преступления заочно приговорен к двум тюремным срокам, получив в общей сложности шесть лет. В грузинском суде также рассматривается еще несколько дел против него и его соратников.