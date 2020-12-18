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Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

"Грузинская мечта" надеется договориться с отдельными оппозиционными партиями

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (208)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201218/250382758/Gruzinskaya-mechta-nadeetsya-dogovoritsya-s-otdelnymi-oppozitsionnymi-partiyami.html

Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе считает, что ресурс переговоров с оппозицией и пространство для маневров еще существует, и этим следует воспользоваться

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что с отдельными оппозиционными политическими партиями еще можно договориться.

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Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.

Как отметил Кобахидзе, "Грузинская мечта" готова к консультациям с оппозиционными партиями.

Ираклий Окруашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
От депутатских мандатов уже отказались пять грузинских оппозиционных партий

"Думаю, что есть ресурс переговоров, поскольку есть грань между радикальными и менее радикальными партиями, и существует пространство для достижения соглашения с конкретными политическими партиями", – заявил Кобахидзе.

Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря с участием только депутации правящей партии. Места оппозиции, которая не признает результатов выборов, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.

Между тем, пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

Накануне к этому списку присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.

Партия "Гирчи" и еще две оппозиционные партии "Альянс патриотов Грузии" и "Граждане" пока не обращались к ЦИК об аннулировании пропорциональных списков. Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (208)
Теги:
Переговоры, Оппозиция, Ираклий Кобахидзе, Грузия


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