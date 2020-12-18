"Грузинская мечта" надеется договориться с отдельными оппозиционными партиями

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что с отдельными оппозиционными политическими партиями еще можно договориться.
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Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.
Как отметил Кобахидзе, "Грузинская мечта" готова к консультациям с оппозиционными партиями.
"Думаю, что есть ресурс переговоров, поскольку есть грань между радикальными и менее радикальными партиями, и существует пространство для достижения соглашения с конкретными политическими партиями", – заявил Кобахидзе.
Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря с участием только депутации правящей партии. Места оппозиции, которая не признает результатов выборов, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.
Между тем, пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.
Накануне к этому списку присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.
Партия "Гирчи" и еще две оппозиционные партии "Альянс патриотов Грузии" и "Граждане" пока не обращались к ЦИК об аннулировании пропорциональных списков. Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.