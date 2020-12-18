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Лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе

У каждого будет своя "Гирчи": Джапаридзе создает новую партию под таким же названием

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (209)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201218/250385679/U-kazhdogo-budet-svoya-Girchi-Dzhaparidze-sozdaet-novuyu-partiyu-pod-takim-zhe-nazvaniem.html

Вот-вот в Грузии появится две партии с одинаковыми названиями - разбежавшиеся в разные стороны лидеры "Гирчи" не хотят уступать друг другу название некогда общей партии

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Один из учредителей самой эпатажной оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе создает новую партию - учредительный съезд он собирается провести до конца декабря.

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Полное название новой партии будет звучат немного иначе. Партия будет зарегистрирована как "Больше свободы - Гирчи". Однако лого партии - шишка (так переводится с грузинского "Гирчи") - останется прежним.

Съезд партии состоится 26 декабря. Около 400 делегатов съезда изберут председателя партии.

По словам Джапаридзе, новый "Гирчи" будет открытой платформой, которая будет содействовать появлению новых людей в политике.

Зураб Джапаридзе. Гирчи среди болельщиков. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© Sputnik / Shota Nozadze
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"Большую часть новой партии  составят члены старой "Гирчи", но будут и новые. Не будет тех людей, которые были спикерами и которых было видно. Они остались в старой "Гирчи" и собираются там продолжать свою деятельность. Идеология будет прежней - мы верим в идею свободы. Идеология называется классическим либерализмом, и партия будет проводником этой идеологии", - заявил Джапаридзе.

Как известно, недавно партия "Гирчи" разделилась на две части. В начале декабря Джапаридзе в закрытой группе в Facebook написал, что его и пути трех главных фигур в партии – Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили – разошлись, поэтому он не собирается работать с ними дальше.

Партия под странным названием "Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене в 2015 году. Ее создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Основным избирателем партии является молодежь. "Гирчи" запомнилась электорату борьбой за декриминализацию марихуаны, запуском альтернативной сети такси - "Шмакси" и созданием новой "церкви", чтобы помочь молодым людям избежать призыва в армию.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (209)
Теги:
Зураб Джапаридзе, Партия "Гирчи", Грузия


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