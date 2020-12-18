У каждого будет своя "Гирчи": Джапаридзе создает новую партию под таким же названием

Вот-вот в Грузии появится две партии с одинаковыми названиями - разбежавшиеся в разные стороны лидеры "Гирчи" не хотят уступать друг другу название некогда общей партии

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Один из учредителей самой эпатажной оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе создает новую партию - учредительный съезд он собирается провести до конца декабря.

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Полное название новой партии будет звучат немного иначе. Партия будет зарегистрирована как "Больше свободы - Гирчи". Однако лого партии - шишка (так переводится с грузинского "Гирчи") - останется прежним.

Съезд партии состоится 26 декабря. Около 400 делегатов съезда изберут председателя партии.

По словам Джапаридзе, новый "Гирчи" будет открытой платформой, которая будет содействовать появлению новых людей в политике.

"Большую часть новой партии составят члены старой "Гирчи", но будут и новые. Не будет тех людей, которые были спикерами и которых было видно. Они остались в старой "Гирчи" и собираются там продолжать свою деятельность. Идеология будет прежней - мы верим в идею свободы. Идеология называется классическим либерализмом, и партия будет проводником этой идеологии", - заявил Джапаридзе.

Как известно, недавно партия "Гирчи" разделилась на две части. В начале декабря Джапаридзе в закрытой группе в Facebook написал, что его и пути трех главных фигур в партии – Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили – разошлись, поэтому он не собирается работать с ними дальше.

Партия под странным названием "Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене в 2015 году. Ее создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Основным избирателем партии является молодежь. "Гирчи" запомнилась электорату борьбой за декриминализацию марихуаны, запуском альтернативной сети такси - "Шмакси" и созданием новой "церкви", чтобы помочь молодым людям избежать призыва в армию.