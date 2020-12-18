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Шалва Нателашвили. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии

Как инициативы "Грузинской мечты" могут повлиять на процесс переговоров?

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (211)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201218/250388111/Shantazh-i-ugroza-kak-initsiativy-Gruzinskoy-mechty-mogut-povliyat-na-protsess-peregovorov.html

Водораздел между правящей партией и оппозицией увеличился еще больше после того, как "Грузинская мечта" огласила свои законодательные инициативы. Смогут ли стороны снова сесть за стол переговоров?

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Переговоры между оппозицией и правящей партией на грани срыва. Точная дата проведения очередного раунда диалога, который проходит при посредничестве послов США и ЕС, до этого времени не известна.

"Грузинская мечта" надеется договориться с отдельными оппозиционными партиями>>

Несмотря на отказ от депутатских мандатов, представители оппозиции все же выражают готовность сесть за стол переговоров. При этом они не собираются отказаться от своего главного требования – назначить внеочередные парламентские выборы, что категорически неприемлемым считает правящая партия "Грузинская мечта".

Именно этот вопрос и является главным камнем преткновения в процессе переговоров между сторонами, что и сводит шансы на достижение соглашения на нет. К тому же масло в огонь подлили анонсированные "Грузинской мечтой" новые законодательные инициативы, которые предусматривают лишение или приостановку государственного финансирования тем партиями, которые откажутся входить в парламент.

Кроме того, в правящей партии решили принять закон, запрещающий участие в выборах партии, в предвыборной кампании которой участвует человек, не удовлетворяющий требованиям Конституции. И направлен этот законопроект конкретно на одну партию - "Национальное движение", дирижировать которой продолжает уже не гражданин Грузии - экс-президент Михаил Саакашвили.

Ираклий Окруашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
От депутатских мандатов уже отказались пять грузинских оппозиционных партий

Реакция оппозиции

Своими инициативами "Грузинская мечта" пытается убрать с политической арены такую силу, как оппозиция, считают в бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

"Именно этому служат озвученные инициативы по поводу приостановки финансирования и снятия главной оппозиционной партии с регистрации… Если они думают, что нас испугает лишение финансирования или бесплатного рекламного времени и мы тотчас же рванем в парламент, то они глубоко ошибаются… Это лишь попытка шантажа и угрозы оппозиции, что очень плохо обернется "Грузинской мечте" в ближайшем будущем", - заявил Заал Удумашвили.

Законодательные инициативы правящей партии в оппозиционной партии "Лело" назвали попыткой шантажа.

"Это очередное деструктивное действие "Грузинской мечты"… Этими неконституционными и лишенными правовой основы инициативами "Грузинская мечта" пытается шантажировать оппозицию, вместо того чтобы найти компромисс и раз и навсегда достичь соглашения в этой стране и переместить процессы в институциональные рамки. "Грузинская мечта" пытается усилить давление на политические партии. Ничего у них не получится. Решение оппозиции не входить в парламент очень принципиальное", - заявил член партии "Лело" Саба Буадзе.

ირაკლი კობახიძე
photo: Parliament of Georgia / FB
"Мы открыты для консультаций с оппозицией" – Кобахидзе

Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает, что шансов проведения пятого раунда и их завершения с определенным результатом с каждым днем все меньше.

"С одной стороны - "Грузинская мечта" со своими шантажирующими заявлениями и маханием кулаками, а с другой - большая часть оппозиции, которая ничего не хочет кроме революции и волнений и делает все, чтобы соглашение не состоялось. Обе стороны делают все возможное, чтобы соглашение не было достигнуто", - заявил Элисашвили.

Такого же мнения придерживается и один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.

"Власти Грузии делают все возможное, чтобы переговоры не состоялись. Не отстает и часть оппозиции – большие партии. А из-за этого страдают маленькие партии и посредники", - заявил Хвичия.

Позиция НПО

Критически отнесся к анонсированным парламентским большинством законодательнм санкциям против оппозиционных партий ряд авторитетных неправительственных организаций.

Как отмечено в их совместном заявлении, тогда когда все ветви власти максимально должны пытаться вывести страну из тупика и найти выход, особенно тревожными являются заявления представителей правящей партии в связи с ограничением деятельности оппозиционных партий и инициирование законопроекта с этой целью.

"Подобные заявления еще раз указывают, что власти не осознают должным образом свою ответственность за созданный в стране кризис, а их риторика воспринимается как угроза оппозиционным партиям действовать согласно их директивам, иначе им не избежать санкций правящей партии", - отмечено в заявлении.

Заявление подписали 11 неправительственных организаций.

Аргументы "Грузинской мечты"

Между тем в правящей партии заявляют, что новый пакет законопроектов направлен против парламентского саботажа.

"Политический бойкот является гарантированным законом механизмом, но саботаж – совсем другое. Это пакет против парламентского саботажа... Они должны с уважением подходить к тому, что девять политических субъектов все еще числятся в парламенте. Они настолько зависят от воображения, что даже не знали, что в парламенте числятся 14 партий. Такова реальность", - заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Вместе с тем он выразил надежду, что представители оппозиции найдут в себе силу и ответственность действовать исходя из интересов страны и войдут в парламент.

Парламент Грузии - охрана у верхнего входа и железный забор против оппозиции
© Sputnik / STRINGER
Германия и Франция сделали совместное заявление в связи с политическим кризисом в Грузии

"Они лучше нас знают, что не было не только никакой фальсификации парламентских выборов, но и серьезных погрешностей. Они в тупике, они отрезали себе обратный путь и не могут сделать шаг вперед… Им нужно немного больше политической воли, чтобы преодолеть все это", - отметил Мдинарадзе.

В том, что не все еще потеряно и с отдельными политическим партиями еще можно договориться, уверен лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. Именно он рассказал о законодательных инициативах, которые готовятся в парламенте против оппозиции.

"Думаю, что есть ресурс переговоров, поскольку есть грань между радикальными и менее радикальными партиями и существует пространство для достижения соглашения с конкретными политическими партиями", – заявил Кобахидзе.

Политический кризис в Грузии

Уже больше месяца политический кризис, разразившийся в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе должен был состояться пятый решающий раунд переговоров перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря в составе только депутации правящей партии. Места оппозиции, которая не признает результатов выборов, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.

Между тем, пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

Накануне к этому списку присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.

Партия "Гирчи" и еще две оппозиционные партии "Альянс патриотов Грузии" и "Граждане" пока не обращались к ЦИК об аннулировании пропорциональных списков. Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (211)
Теги:
Переговоры, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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