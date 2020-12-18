Оппозиция анонсировала на весну волну акций протеста в Грузии

Оппозиция сумела договориться не только о начале акций протеста будущей весной, если не будут назначены внеочередные парламентские выборы, но и поддержала идею создания альтернативного народного парламента

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В том случае, если правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не назначит повторные парламентские выборы, оппозиция начнет готовиться к перманентным акциям протеста, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Как инициативы "Грузинской мечты" могут повлиять на процесс переговоров?>>

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.

"Борьба продолжится до тех пор, пока не будут проведены новые выборы. Если Иванишвили (лидер "Грузинской мечты" - ред.) назначает выборы и принимает здравое решение, оппозиция начнет готовиться к мирным, но очень жестким акциям протеста. Этот протест перерастет в недовольство… которое может трансформироваться в том числе в мирную революцию", - заявил Мелия журналистам после встречи оппозиционных партий в офисе Лейбористской партии Грузии.

По словам экс-спикера парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, в том случае, если требование оппозиции не будет выполнено, акции протеста начнутся в Грузии весной будущего года.

"Весной мы действительно планируем акции, однако мы не хотим этого. Если до этого времени удастся достичь соглашения по поводу досрочных выборов, что является выходом из политического кризиса в любом демократическом государстве, то, безусловно, акций не будет. Если не будет подобного соглашения, то, естественно, мирные акции протеста являются одной из демократических, конституционных, конвенционных форм давления, и она будет использована", - заявила Бурджанадзе.

Без повторных парламентских выборов в стране не будет мира, уверен лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили.

"Не будет повторных выборов, не будет мира. Это значит, что без этого политический кризис не разрядится. Если политический кризис не будет разряжен, не будет мира. Мир означает, что людям нужно лучшее будущее, успешная карьера для своих детей, более широкое и ясное видение собственной безопасности. Они не видят будущего сегодня", - заявил Окруашвили.

Один из вопросов, который был рассмотрен на встрече оппозиции, это инициатива лидера лейбористов Шалвы Нателашвили о создании альтернативного народного парламента.

"Наша позиция создать альтернативный, народный парламент, со своими комитетами, комиссиями и структурами. Тема альтернативного народного, консультационного парламента нами рассматривается. Также рассматривается возобновление всеобщего протестного движения", - заявил Нателашвили.

Парламент Грузии десятого созыва вступил в полномочия 11 декабря в составе только депутации "Грузинской мечты", хотя в парламент прошли помимо правящей еще восемь оппозиционных партий. Однако места оппозиции, которая не признает результатов выборов 31 октября, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.

Пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

Накануне к этому списку присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.

Партия "Гирчи" и еще две оппозиционные партии - "Альянс патриотов Грузии" и "Граждане" - пока не обращались к ЦИК об аннулировании пропорциональных списков. Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.