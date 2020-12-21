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Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Кобахидзе: у оппозиции два варианта – плохой и очень плохой

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (215)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201221/250406508/Kobakhidze-u-oppozitsii-dva-varianta---plokhoy-i-ochen-plokhoy.html

Лидер парламентского большинства считает, что правящая партия "Грузинская мечта" имеет больше возможности маневрирования, чтобы сделать парламент многопартийным

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе уверен, что парламент десятого созыва не будет однопартийным, и в нем будут представлены несколько оппозиционных партий.

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Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов, а власти – пойти на определенные уступки.

"У них нет никакого маневра, а у нас много маневров. Говоря на языке шахмат, у них два хода. Один плохой для них, а второй – еще хуже. У нас много ходов и все ходы хорошие не только для "Грузинской мечты", но и для страны и ее стабильности. У нас есть несколько политико-правовых ходов – несколько вариантов, маневров, которых мы можем рассмотреть. Все это создает гарантию того, что этот парламент ни в коем случае не будет однопартийным или двухпартийным. А будет многопартийным", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала Palitra News.

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© Sputnik / STRINGER
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Между тем, пять из восьми оппозиционных партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

К этому списку также присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.

Партия "Гирчи" и еще две оппозиционные партии "Альянс патриотов Грузии" и "Граждане" пока не обращались к ЦИК об аннулировании пропорциональных списков. Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (215)
Теги:
Ираклий Кобахидзе, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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