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Избрание политсовета ЕНД на партийном съезде

Беспрецедентно – в Грузии главная оппозиционная партия выбирает председателя онлайн

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (215)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201221/250407870/Bespretsedentno---v-Gruzii-glavnaya-oppozitsionnaya-partiya-vybiraet-predsedatelya-onlayn-.html

На онлайн голосование "Национальное движение" выдвигает в председатели партии двух кандидатов – Нику Мелия и Левана Варшаломидзе

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готовится к запуску онлайн-голосования для выбора председателя партии.

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Ранее в партии заявляли, что председатель будет выбран весной, на очередном партийном съезде. Однако планы изменились и бывшая правящая партия решила не терять время.

Согласно информации на странице партии в Facebook, голосование начнется сразу же после опубликования правил и продлится до 21:00 25 декабря.

Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Единое национальное движение" тоже отказалось от депутатских мандатов

В голосовании смогут принять участия члены и сторонники партии. Так называемые "боты" будут отсеиваться.

"ЕНД" внедряет беспрецедентный механизм демократического управления. В целях повышения прозрачности, подотчетности, гражданского участия и увеличения активного участия политсовет решил внедрить современный электронный метод избрания председателя партии, чтобы десятки тысяч наших граждан могли своим участием сыграли важную роль в этом процессе", – говорится в заявлении.

На пост председателя партии выдвинуто два кандидата – Ника Мелия и Леван Варшаломидзе.

15 декабря председатель партии Григол Вашадзе объявил о своем уходе.

По словам политика, он был не согласен с тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультаций с членами партии. Еще больше неприемлемо отсутствие партийной стратегии. Это на руку только "Грузинской мечте", отметил Вашадзе.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (215)
Теги:
Оппозиция, Единое Нацдвижение, Грузия


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