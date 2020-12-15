Лидер покидает партию: Григол Вашадзе прощается с "Национальным движением"

Председатель бывшей правящей партиизаявил, что с одиозными фигурами, которых давно следовало оставить в прошлом, "Национальное движение" не сможет вернуть себе доверие народа

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Председатель Единого национального движения Григол Вашадзе объявил, что покидает партию.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Я решил покинуть все занимаемые должности и выйти из партии. Мне крайне сложно сделать этот шаг, но другого выхода не вижу. С января 2017 года в течение четырех лет я пытался сделать все, что было в моих скромных силах, чтобы партия выросла, укрепила свои позиции, оставалась бы главным оппозиционным объединением и в итоге смогла получить мандат от граждан Грузии для возвращения к власти. Думаю, что мы достигли много, но есть факты, с которыми я категорически не могу смириться", – пишет Вашадзе.

Как отмечает бывший лидер, он не согласен с тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультаций с членами партии. Еще больше неприемлемо отсутствие партийной стратегии. Это на руку только "Грузинской мечте", отмечает Вашадзе.

"Я не могу мириться с тем, что вокруг партии и внутри нее появились такие одиозные фигуры, которых мы уже давно оставили в прошлом и вместе с которыми никогда, повторяю, никогда мы не сможем добиться доверия избирателей", – отмечает Вашадзе.

Политик также подчеркивает, что невозможно, чтобы кампания нападок и оскорблений глав дипломатических миссий наших стратегических союзников не вызвала бы глубокого возмущения, которую непонятно, кто и с какой целью запустил.

"Тем самым огромный ущерб наносится отношениям Грузии с США, Евросоюзом и со странами-членами ЕС. Создается впечатление, как будто участники этой кампании никогда не слышали, что нападение на посла то же самое, что нападение на то государство, которое он представляет… Я приношу свои извинения нашим друзьями!" – пишет Вашадзе.

Какие планы на будущее у теперь уже бывшего лидера "Национального движения", он пока не говорит.

Григол Вашадзе – грузинский государственный деятель и дипломат. До приезда в Грузию работал в МИД СССР. В Грузии занимал ряд ключевых постов в правительстве Михаила Саакашвили: в 2008 году с ноября по декабрь был министром культуры и спорта, в декабря 2008 по октябрь 2012 года – министром иностранных дел. Причем какое-то время МИД Грузии он возглавлял будучи гражданином России. Только после скандала, поднятого оппозицией, Вашадзе официально отказался от российского гражданства.

В 2018 году, будучи уже председателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Вашадзе баллотировался на пост президента Грузии.

Бизнесмен и импресарио своей супруги, балерины Нины Ананиашвили. В прошлом – кадровый дипломат, сотрудник МИД СССР. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника.