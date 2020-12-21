19:22 21 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге

Представитель ВОЗ пожелал населению Грузии безопасных новогодних праздников

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health of Georgia
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (465)
340 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/15/250410627.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201221/250409780/Predstavitel-VOZ-pozhelal-naseleniyu-Gruzii-bezopasnykh-novogodnikh-prazdnikov.html

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге обсудил с премьер-министром Грузии Георгием Гахария актуальные вопросы борьбы с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Борьбу Грузии с коронавирусом, ковид-вакцинацию и запланированные в сфере здравоохранения страны реформы обсудили премьер-министр Грузии Георгий Гахария и директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Региональный директор ВОЗ назвал грузинских врачей героями>>

Клюге дал высокую оценку действиям правительства Грузии в борьбе с коронавирусом и отметил важность ковид-гостиниц и онлайн-клиник, созданных в стране.

Клюге обещал Гахария помощь в процессе вакцинации. Стороны также обсудили ситуацию в госпитальном секторе и роль первичного здравоохранения в медицинской сфере.

Особое внимание на встрече было уделено значению программы интенсивного тестирования, которое правительство Грузии осуществит в течение двух месяцев на фоне введенных ограничений. Оно началось в декабре и продлится до февраля.

Гахария поблагодарил Клюге за визит и отметил успешное сотрудничество Грузии с ВОЗ.

Женщина в медицинской маске в ТЦ
© photo: Sputnik / Kotstantin Mikhalchevsky
Виртуальный Новый год? ВОЗ дала рекомендации, как провести зимние праздники

"Что касается действий правительства Грузии, то оно, бесспорно, похвально. Мы являемся свидетелями снижающихся показателей. Это, конечно, вызвано ограничительными мерами, установленными в стране. Сейчас главным вызовом остаются предновогодние собрания. Результат, полученный в результате большого труда, не должен оказаться напрасным в предновогодний период", - заявил Клюге.

По его словам, во всей Европе чувствуется переутомление из-за пандемии, поэтому вместе с поздравлением с Новым годом он пожелал населению Грузии максимально безопасно провести новогодние дни.

"Я желаю, чтобы они безопасно перенесли эти дни по принципу: если я забочусь о себе, значит я забочусь об окружающих, поскольку люблю их", - отметил Клюге.

В рамках пятидневного визита делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге посетила в Грузии ковид-гостиницы, ковид-клиники, службу "112", провела встречи с представителями правительства и специалистами в области эпидемиологии.

В составе делегации директор отдела программ здравоохранения ВОЗ Нино Бердзули, офицер управления проекта отделения неотложного реагирования и помощи ВОЗ Наталья Димова-Чертоянова и руководитель офиса ВОЗ в Грузии Сильвиу Доменте. Визит Клюге начался 18 декабря.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (465)
Теги:
Георгий Гахария, Всемирная организация здравоохранения, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Cторонники Сталина отметили в Гори день рождения вождя народов
Сталин в тренде: 21 декабря в Гори отметили день рождения "вождя народов" - фото
Как сторонники Сталина отметили в Гори день рождения вождя народов - видео
Как сторонники Сталина отметили в Гори день рождения "вождя народов" - видео
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться