Представитель ВОЗ пожелал населению Грузии безопасных новогодних праздников

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Борьбу Грузии с коронавирусом, ковид-вакцинацию и запланированные в сфере здравоохранения страны реформы обсудили премьер-министр Грузии Георгий Гахария и директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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Клюге дал высокую оценку действиям правительства Грузии в борьбе с коронавирусом и отметил важность ковид-гостиниц и онлайн-клиник, созданных в стране.

Клюге обещал Гахария помощь в процессе вакцинации. Стороны также обсудили ситуацию в госпитальном секторе и роль первичного здравоохранения в медицинской сфере.

Особое внимание на встрече было уделено значению программы интенсивного тестирования, которое правительство Грузии осуществит в течение двух месяцев на фоне введенных ограничений. Оно началось в декабре и продлится до февраля.

Гахария поблагодарил Клюге за визит и отметил успешное сотрудничество Грузии с ВОЗ.

"Что касается действий правительства Грузии, то оно, бесспорно, похвально. Мы являемся свидетелями снижающихся показателей. Это, конечно, вызвано ограничительными мерами, установленными в стране. Сейчас главным вызовом остаются предновогодние собрания. Результат, полученный в результате большого труда, не должен оказаться напрасным в предновогодний период", - заявил Клюге.

По его словам, во всей Европе чувствуется переутомление из-за пандемии, поэтому вместе с поздравлением с Новым годом он пожелал населению Грузии максимально безопасно провести новогодние дни.

"Я желаю, чтобы они безопасно перенесли эти дни по принципу: если я забочусь о себе, значит я забочусь об окружающих, поскольку люблю их", - отметил Клюге.

В рамках пятидневного визита делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге посетила в Грузии ковид-гостиницы, ковид-клиники, службу "112", провела встречи с представителями правительства и специалистами в области эпидемиологии.

В составе делегации директор отдела программ здравоохранения ВОЗ Нино Бердзули, офицер управления проекта отделения неотложного реагирования и помощи ВОЗ Наталья Димова-Чертоянова и руководитель офиса ВОЗ в Грузии Сильвиу Доменте. Визит Клюге начался 18 декабря.