Региональный директор ВОЗ назвал грузинских врачей героями

Первую встречу в ходе своего пятидневного визита Ханс Клюге провел с и. о. министра здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Грузинский народ может гордиться своими врачами, заявил на брифинге в Тбилиси директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге после встречи с и. о. главы Минздрава Грузии Екатериной Тикарадзе.

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Он отметил, что в Грузии, также как и в других странах, основной акцент в борьбе с пандемией делается на первичном здравоохранении, и там, где следуют этому принципу, лучше справляются с коронавирусом и другими вызовами.

"Я очень рад, что в Грузии существует план развития и содействия первичному здравоохранению, большое внимание уделяется медперсоналу. Это меня очень радует, поскольку не существует системы здравоохранения без работников здравоохранения. Грузинский народ должен ценить и гордиться теми успехами, которых добились ваши врачи. Они настоящие герои", – заявил Клюге.

Как сказал Ханс Клюге, это его первый визит в Грузию в ранге директора европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, и у его визита три цели. Первое – это ознакомиться с тем, как в Грузии ведут борьбу с коронавирусом, второе – договориться о совместной работе над дальнейшей реформой системы здравоохранения. И третья цель – это активизация работы офиса ВОЗ Грузии.

По словам Клюге, в процесс борьбы с COVID-19 в Грузии включены все – система здравоохранения, правительство, ученые и общество. Он отметил важность создания в стране и работу таких структур, как онлайн-клиника, термоцентры, ковид-гостиницы. Как отметил Клюге, во многих странах проблема заключается в том, что с пандемией борются только в клиниках и не придают значения таким образованиям, как ковид-гостиницы.

"В конце тоннеля виден свет, поскольку, как вы знаете, вакцина уже существует, но до окончательного результата еще далеко. И в этом переходном периоде очень важно соответствие установленным стандартам и правилам и их соблюдения как для Европы, так и для Грузии", – подчеркнул Клюге.

В свою очередь Екатерина Тикарадзе отметила важность визита директора европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в плане оценки стратегического управления пандемией в стране и дальнейшей направленности реформы системы здравоохранения.

"Сегодня у нас была длительная встреча, на которой мы обсудили методы борьбы Грузии с пандемией. У гостей была возможность осмотреть новую созданную министерством здравоохранения онлайн-клинику, ознакомиться с работой госпитального сектора. Визит продолжится пять дней. Этот визит важен и в плане усиления компонента вакцинации и коммуникации", – заявила Тикарадзе.

В рамках пятидневного визита делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге посетит в Грузии ковид-гостиницы, ковид-клиники, службу "112", проведет встречи с представителями правительства и специалистами в области эпидемиологии.

В составе делегации директор отдела программ здравоохранения ВОЗ Нино Бердзули, офицер управления проекта отделения неотложного реагирования и помощи ВОЗ Наталья Димова-Чертоянова и руководитель офиса ВОЗ в Грузии Сильвиу Доменте.