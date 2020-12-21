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Заседание парламента Грузии. Депутаты

Внеочередную сессию парламент Грузии откроет в среду

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (224)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201221/250412030/Vneocherednuyu-sessiyu-parlament-Gruzii-otkroet-v-sredu.html

В оставшиеся до нового года дни высший законодательный орган должен выразить доверие правительству и принять госбюджет на 2021 год

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе обратился к президенту страны Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередную сессию законодательного органа в среду, 23 декабря.

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Осенняя сессия парламента Грузии десятого созыва официально закрылась в пятницу, 18 декабря. Согласно регламенту, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря пленарным заседанием или заседанием бюро.

"Как вам известно, нам предстоит принять важные вопросы и решения в последующих числах декабря, в том числе бюджет. Именно в связи с этим я обращаюсь к президенту с просьбой созвать внеочередную сессию. 23 декабря в 12:00 с согласия президента у нас уже будет возможность созвать внеочередную сессию, возобновить пленарные заседания и принять все те решения, которые стоят в повестке для парламента до конца года", - заявил Талаквадзе.

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© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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Новый парламент до конца декабря должен выразить доверие правительству и утвердить госбюджет на 2021 год.

Законодательный орган десятого созыва вступил в полномочия 11 декабря.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Высший законодательный орган Грузии продолжает работать в однопартийном режиме без участия оппозиции, которая не признает результаты выборов 31 октября.

Темы:
Парламент Грузии (224)
Теги:
Правительство, Парламент Грузии, Грузия


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