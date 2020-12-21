Внеочередную сессию парламент Грузии откроет в среду

В оставшиеся до нового года дни высший законодательный орган должен выразить доверие правительству и принять госбюджет на 2021 год

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе обратился к президенту страны Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередную сессию законодательного органа в среду, 23 декабря.

Парламент Грузии готовится к обсуждению нового состава и программы правительства>>

Осенняя сессия парламента Грузии десятого созыва официально закрылась в пятницу, 18 декабря. Согласно регламенту, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря пленарным заседанием или заседанием бюро.

"Как вам известно, нам предстоит принять важные вопросы и решения в последующих числах декабря, в том числе бюджет. Именно в связи с этим я обращаюсь к президенту с просьбой созвать внеочередную сессию. 23 декабря в 12:00 с согласия президента у нас уже будет возможность созвать внеочередную сессию, возобновить пленарные заседания и принять все те решения, которые стоят в повестке для парламента до конца года", - заявил Талаквадзе.

Новый парламент до конца декабря должен выразить доверие правительству и утвердить госбюджет на 2021 год.

Законодательный орган десятого созыва вступил в полномочия 11 декабря.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Высший законодательный орган Грузии продолжает работать в однопартийном режиме без участия оппозиции, которая не признает результаты выборов 31 октября.