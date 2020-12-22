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Антиправительственная акция протеста у здания парламента Грузии 17 ноября 2019

Партии банкиров исполнился год: что успела "Лело" за это время

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (216)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201222/250422438/Partii-bankirov-ispolnilsya-god-chto-uspela-Lelo-za-eto-vremya.html

Главным достижением своей партии за один год ее лидеры считают то, что партия-дебютант с первого же раза на парламентских выборах взяла четыре депутатских мандата

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Оппозиционная партии "Лело для Грузии" за год смогла стать ведущей политической силой в стране, заявил один из ее лидеров Бадри Джапаридзе на мероприятии, посвященном годовщине учреждения партии.

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"Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами - владельцами одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Они обвиняются в отмывании через TBC Bank около 17 миллионов долларов. Бизнесмены расценили этот шаг властей как политическое преследование. Дело все еще находится в суде.

"Этот год был полон испытаний, борьбы. Это была борьба за будущее нашей страны. Борьба, чтобы изменить безнадежную ситуацию и безнадежную реальность. За один год "Лело" достигла огромного результата… За год "Лело" удалось стать одной из ведущих политических сил страны, и это огромное достижение", - заявил Джапаридзе на пресс-конференции.
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© Sputnik / STRINGER
От депутатских мандатов уже отказались пять грузинских оппозиционных партий

В команду партии помимо банкиров входят экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, бывшие сотрудники администрации президента Георгия Маргвелашвили – Каха Кожоридзе, Пикрия Чихрадзе и Анна Нацвлишвили, и известные эксперты.

По итогам парламентских выборов, которые состоялись в стране 31 октября, дебютант выборов - "Лело для Грузии", смогла получить четыре депутатских мандата. Однако вместе с другими оппозиционными партиями, не признавшими результаты выборов, официально отказалась входить в парламент.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (216)
Теги:
Политика, Грузия


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