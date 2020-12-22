Партии банкиров исполнился год: что успела "Лело" за это время

Главным достижением своей партии за один год ее лидеры считают то, что партия-дебютант с первого же раза на парламентских выборах взяла четыре депутатских мандата

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Оппозиционная партии "Лело для Грузии" за год смогла стать ведущей политической силой в стране, заявил один из ее лидеров Бадри Джапаридзе на мероприятии, посвященном годовщине учреждения партии.

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"Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами - владельцами одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Они обвиняются в отмывании через TBC Bank около 17 миллионов долларов. Бизнесмены расценили этот шаг властей как политическое преследование. Дело все еще находится в суде.

"Этот год был полон испытаний, борьбы. Это была борьба за будущее нашей страны. Борьба, чтобы изменить безнадежную ситуацию и безнадежную реальность. За один год "Лело" достигла огромного результата… За год "Лело" удалось стать одной из ведущих политических сил страны, и это огромное достижение", - заявил Джапаридзе на пресс-конференции.

В команду партии помимо банкиров входят экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, бывшие сотрудники администрации президента Георгия Маргвелашвили – Каха Кожоридзе, Пикрия Чихрадзе и Анна Нацвлишвили, и известные эксперты.

По итогам парламентских выборов, которые состоялись в стране 31 октября, дебютант выборов - "Лело для Грузии", смогла получить четыре депутатских мандата. Однако вместе с другими оппозиционными партиями, не признавшими результаты выборов, официально отказалась входить в парламент.