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Гиги Угулава. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии

"Адекватного ответа нет": Гахария о политическом кризисе в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (232)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201223/250429790/Adekvatnogo-otveta-net-Gakhariya-o-politicheskom-krizise-v-Gruzii.html

Нельзя никого силой заставить войти в парламент и выполнять те функции, которые возложены на них избирателями, считает кандидат в премьеры

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария не смог дать "адекватного ответа", почему грузинский политический спектр не использует достижения демократии.

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О невозможности объяснить сложившийся политический кризис Гахария заявил на встрече с парламентской фракцией "Грузинская мечта", отвечая на вопрос по поводу перспектив политического диалога между правящей партией и оппозицией, которая не признает результаты выборов и отказывается от мест в законодательном органе.

"Впервые за новейшую историю Грузии мы получили девять политических объединений в парламенте и примерно 60 оппозиционных мандатов. Я просто не понимаю, что может быть причиной того, чтобы грузинский политический спектр не воспользовался этим достижением демократии. Я просто не понимаю. Невозможно дать адекватного ответа на это", – заявил Гахария.
Палатки. Городок оппозиции у здания правительства Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
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По его словам, с другой стороны явно осуществляется процесс делегитимации государства и государственных институтов.

"Мы не можем никого заставить войти в парламенте и осуществлять тот мандат, ту обязанность и ответственность, которую возложили на них граждане Грузии. Мы не можем заставить человека сделать это насильно. Это вопрос их политического выбора. Этому политическому выбору, решению и шагу, безусловно, граждане Грузии, как только у них будет возможность в условиях последующих выборов, имею в виду муниципальные выборы, дадут соответствующую оценку. Я просто уверен в этом", – подчеркнул Гахария.

В данный момент ни один из 60 представителей оппозиционных партий не принимает участия в работе парламента. При этом, большая часть из них уже подали заявки об отказе от мандатов, которые парламент должен рассмотреть в ближайшее время.

Отказ от мандатов большей части оппозиционных депутатов вызван политическим кризисом, начавшимся после парламентских выборов 31 октября. Оппозиция считает, что правящая партия сфальсифицировала выборы.

Темы:
Парламент Грузии (232)
Теги:
Георгий Гахария, кризис, Политика, Грузия


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