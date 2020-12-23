Один из четырех грузинских "патриотов" решил идти в парламент

Автандил Энукидзе станет первым оппозиционным депутатом, переступившим порог парламента десятого созыва, который все еще остается в однопартийном формате

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Четвертый номер избирательного списка оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Автандил Энукидзе принял решение все же войти в парламент.

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В понедельник трое из четырех представителей "Альянса патриотов", которые попали в законодательный орган страны по итогам парламентских выборов 31 октября, официально отказались от депутатских мандатов. Соответствующее заявление на имя председателя парламента Арчила Талаквадзе они уже подали.

Что касается Энукидзе, то он считает, что место оппозиции в парламенте, и партии должны использовать этот рычаг оппонирования власти.

"Я есть и остаюсь сторонником и другом "Альянса патриотов"… Когда войду в парламент – не знаю, но я не сдавал мандата и не собираюсь. У них такие взгляды, а у меня такие. В нашей партии свободные люди, никто никого не ограничивает и не может ограничить", – заявил Энукидзе в эфире телеканала "Рустави 2".

Решение оппозиционного депутата поприветствовали в правящей партии «Грузинская мечта».

"Я узнал об этом от журналистов. Я не слышал заявления этого человека. Очень хорошо, если кто-то, у кого есть депутатский мандат, войдет в парламент и выполнит заказ своего избирателя. У нас не было коммуникации с этим человеком", – заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Помимо партии "Альянс патриотов", ранее от депутатских мандатов официально отказались пять из восьми оппозиционных партий, попавших в парламент по итогам выборов. Это представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

К этому списку также присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не принимали конкретного решения.

Автандил Энукидзе будет единственным оппозиционным депутатом в парламенте Грузии десятого созыва, который пока функционирует в однопартийном формате.