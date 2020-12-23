16:55 23 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9979
  • 100 RUB4.3368
  • USD3.2684
Поиск
Заседание парламента Грузии. Депутаты

Парламент Грузии принял законопроект о финансировании партий в первом чтении

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (233)
12610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201223/250431108/Parlament-Gruzii-prinyal-zakonoproekt-o-finansirovanii-partiy-v-pervom-chtenii.html

В принимаемом законопроекте оставлена "соломинка", ухватившись за которую оппозиционные партии до весенней сессии смогут изменить решение и войти в парламент. В этом случае они сохранят государственное финансирование

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял пакет законопроектов о лишении финансирования тех партий, представители которых не войдут в парламент.

За законопроект проголосовали 83 депутата.

Экс-глава Минюста Грузии предлагает расширить ареал планируемой амнистии>>

По инициативе лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе дальнейшее рассмотрение законопроекта приостановлено до заключения Венецианской комиссии и Бюро демократии и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ).

Основные изменения вносятся в закон "О политическом объединении граждан", согласно которым партия сможет получить финансирование из бюджета только в том случае, если минимум половина ее депутатов не откажется от мандатов.

Также партия не сможет получить годовое финансирование, если половина ее депутатов по неуважительной причине пропустит все заседания парламента предыдущей сессии.

Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
© Sputnik / STRINGER
Для получения госфинансирования партиям надо участвовать в работе парламента

Кроме того, без финансирования останется партия, входящая в блок, если половина ее депутатов не войдет в парламент, или если вошедшие в парламент по неуважительной причине пропустят заседания парламента в течение предыдущих шести месяцев.

Помимо этого, партии, лишенные финансирования, больше не смогут получить бесплатного эфирного времени в ходе новой предвыборной кампании.

Парламент также внес изменения в регламент, согласно которым депутаты, пропустившие пленарные заседания сессии, останутся без зарплат.

Во время рассмотрения законопроекта депутаты подняли вопрос об указанной в законопроекте обратной силе действия, после чего авторы приняли решение дать оппозиции время до весенней сессии принять решение.

Темы:
Парламент Грузии (233)
Теги:
Финансирование, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Баскетбол и протестующие. Городок оппозиции у здания правительства Аджарии
Кофе и баскетбол: городок оппозиции в Батуми - фото
Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия - видео
Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться