Парламент Грузии принял законопроект о финансировании партий в первом чтении

В принимаемом законопроекте оставлена "соломинка", ухватившись за которую оппозиционные партии до весенней сессии смогут изменить решение и войти в парламент. В этом случае они сохранят государственное финансирование

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял пакет законопроектов о лишении финансирования тех партий, представители которых не войдут в парламент.

За законопроект проголосовали 83 депутата.

Экс-глава Минюста Грузии предлагает расширить ареал планируемой амнистии>>

По инициативе лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе дальнейшее рассмотрение законопроекта приостановлено до заключения Венецианской комиссии и Бюро демократии и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ).

Основные изменения вносятся в закон "О политическом объединении граждан", согласно которым партия сможет получить финансирование из бюджета только в том случае, если минимум половина ее депутатов не откажется от мандатов.

Также партия не сможет получить годовое финансирование, если половина ее депутатов по неуважительной причине пропустит все заседания парламента предыдущей сессии.

Кроме того, без финансирования останется партия, входящая в блок, если половина ее депутатов не войдет в парламент, или если вошедшие в парламент по неуважительной причине пропустят заседания парламента в течение предыдущих шести месяцев.

Помимо этого, партии, лишенные финансирования, больше не смогут получить бесплатного эфирного времени в ходе новой предвыборной кампании.

Парламент также внес изменения в регламент, согласно которым депутаты, пропустившие пленарные заседания сессии, останутся без зарплат.

Во время рассмотрения законопроекта депутаты подняли вопрос об указанной в законопроекте обратной силе действия, после чего авторы приняли решение дать оппозиции время до весенней сессии принять решение.