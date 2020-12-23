"Грузинская мечта" приглашает в парламент оппозицию, но не всю

"Грузинская мечта" рада видеть в парламенте все оппозиционные партии, кроме двух - "Национального движения" и "Европейской Грузии"

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. "Грузинская мечта" сделает все возможное, чтобы оппозиционные партии, за исключением "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", вошли в парламент, заявил исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Парламент Грузии принял законопроект о финансировании партий в первом чтении>>

Начиная с 11 декабря, когда парламент Грузии десятого созыва вступил в полномочия, в зале присутствуют только депутаты "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов продолжают пустовать.

К ним может добавиться один оппозиционер - Автандил Энукидзе, который попал в парламент по избирательным спискам партии "Альянс патриотов Грузии", в отличие от своих соратников, принял решение войти в законодательный орган.

"Мы хотим, чтобы как можно больше оппозиционных партий вошли в парламент. Безусловно, в этом случае я не имею в виду радикальное крыло оппозиции – "Нацдвижение" и "Европейскую Грузию". Будет лучше, если они не войдут в парламент. Но что касается остальных, то мы этого хотим. Мы сделаем все, чтобы эти политические партии вошли в парламент", - заявил Кобахидзе.

При этом, как отметил лидер большинства, "Грузинская мечта" за то, чтобы не одна или две, а больше политических партий включились в работу парламента.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов, а власти – пойти на определенные уступки.

К этому времени от депутатских мандатов официально отказались представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат), а также три из четырех представителей партии "Альянс патриотов".

К этому списку также присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не принимали конкретного решения.

По итогам выборов, в парламенте Грузии правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 90 мест, а 60 депутатских кресел распределились между восемью оппозиционными партиями.