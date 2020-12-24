Оппозиция вне парламента берет под свой контроль правительство Грузии

Партия "Лело для Грузии" объявила начало мониторинга всех действий правительства, парламента и правящей партии и выполнения ими данных народу обещаний

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" объявила о начале жесткого мониторинга действий правительства и кампании разоблачений, об этом заявила на брифинге один из лидеров партии Анна Нацвлишвили.

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По ее словам, каждое действие власти будет под строгим контролем.

"Тот факт, что "Лело" отказывается от мандатов и после сфальсифицированных выборов не входит в парламент, не означает, что правительство, парламент или "Грузинская мечта" могут жить спокойно. Мы будем вести строгий мониторинг каждого их действия, словом или делом. Мы не дадим им чувствовать себя комфортно. "Лело" будет проводить постоянный мониторинг того, что и как делает правительство, как работает парламент, и в этом плане наши граждане могут быть спокойны. От имени наших граждан мы начинаем очень строгий мониторинг и программу разоблачения уже с сегодняшнего дня", – заявила Нацвлишвили.

Она также раскритиковала правительственную программу, которую представил парламенту кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария.

"Это не программа "Для строительства европейского государства", а тост в советском стиле. Правительство обещает своим гражданам все, но не выполнит ничего. Главная проблема этой программы в том, что она не дает гражданам возможность контроля и требовать от правительства достижения нужных для них конкретных результатов или потребовать ответ за не достижение этих результатов", – отметила Нацвлишвили.

Парламент Грузии сегодня должен выразить доверие новому составу правительства во главе с премьером Георгием Гахария. Процедура проходит без участия оппозиции, которая отказывается признать легитимность парламента десятого созыва.