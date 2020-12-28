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Элене Хоштария. Шествие лидеров и активистов оппозиции в Сабуртало с призывом придти на митинг 8 ноября

Один из лидеров "Европейской Грузии" уходит из партии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (225)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201228/250469544/Odin-iz-liderov-Evropeyskoy-Gruzii-ukhodit-iz-partii.html

Политик пока не комментировала свое решение и обещала рассказать подробности на специальном брифинге

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Оппозиционный политик Элене Хоштария покидает ряды партии "Европейская Грузия – движение за свободу", сообщает телеканал Rustavi 2.

"Европейская Грузия – движение за свободу" - справка>>

Давид Бакрадзе, Европейская Грузия, участвует в голосовании на выборах
© Sputnik / STRINGER
"Главное, чтобы все люди пришли" - лидер "Европейской Грузии" настроен оптимистично

По информации телеканала, после ухода из "Европейской Грузии" Хоштария не собирается вступать в другую партию. Она сама планирует создать новую политическую платформу.

Сама Хоштария пока не комментировала свое решение и обещала рассказать подробности на брифинге, который анонсирован в понедельник днем.

Ранее все пять представителей партии "Европейская Грузия", в том числе и Хоштария, которые попали в парламент по итогам парламентских выборов, написали официальное заявление об отказе от депутатских мандатов.

Несмотря на это, официально их депутатские полномочия пока не приостановлены

Элене Хоштария - один из ярких представителей нового поколения в грузинской политике. Ей 40 лет, кстати, выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.

Запомнилась она и тем, что ходила на заседания со свистком и в футболке с надписью "Стыдно", выражая протест против выдвижения "Грузинской мечтой" Георгия Гахария кандидатом на пост премьера.

В парламент прошлого созыва она вошла по спискам Единого Нацдвижения, но после раскола примкнула к бывшим соратникам Саакашвили, вступив в "Европейскую Грузию". Три года назад пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место.

"Европейская Грузия"

"Европейская Грузия – движение за свободу" – вторая по величине оппозиционная партия Грузии. Основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Презентация модернизированной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" прошла 30 января 2017 года.

За свое существование партия не претерпела серьезных трансформаций, а лишь усилилась – в 2017 году к ней примкнул только что вышедший на свободу еще один лидер "Нацдвижения", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидел срок за растрату госсредств.

Партия успела принять участие всего в трех выборах и заняла третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".

Темы:
Политическая жизнь Грузии (225)
Теги:
Элене Хоштария, Политика, Европейская Грузия


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