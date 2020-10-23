"Европейская Грузия – движение за свободу" - справка

- Вторая по величине оппозиционная партия Грузии, самая крупная парламентская оппозиционная партия.
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- Основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели - Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Презентация модернизированной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" прошла 30 января 2017 года.
- Представители партии занимают 21 место в парламенте Грузии, куда они прошли в составе "Нацдвижения".
- За свое почти четырехлетнее существование партия не претерпела серьезных трансформаций, а лишь усилилась - в 2017 году к ней примкнул только что вышедший на свободц еще один лидер "Нацдвижения", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидел срок за растрату госсредств.
- Партия успела принять участие всего в двух выборах и заняла третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".
|Год
|Вид выборов
|Количество голосов
|Доля проголосовавших
|2017
|Органы местной власти
|156 232
|10,4%
|2018
|Президентские
|174 849
|10,97%
- Лидеры партии и знаковые фигуры: Гига Бокерия, Гиги Угулава, Георгий Церетели, Давид Бакрадзе, Элене Хоштария, Ото Кахидзе.
- Партия является сторонником коалиции оппозиции. Она не раз принимала участие в антиправительственных акциях протеста.
- С именем партии "Европейская Грузия" связана поддержка акций протеста с требованием отставки на то время министра внутренних дел Георгия Гахария, конфликт с "Нацдвижением" и идея единых мажоритарных кандидатов от оппозиции в Тбилиси на этих парламентских выборов.
- На выборы партия идет под номером "2" с лозунгом "Твой компас для переломных изменений".
- Партия обещает продолжить интеграцию в ЕС и НАТО, а также вести диалог с Россией только в формате Женевских переговоров.
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- Рейтинг "Европейской Грузии" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
|Опрос
|Рейтинг
|IRI
|4%
|Gorbi
|4,8%
|Ipsos
|6,9%
|Edison Research
|5%
|Survation
|5,2%