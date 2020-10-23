"Европейская Грузия – движение за свободу" - справка

Предвыборная гонка в Грузии приближается к финишной прямой – до парламентских выборов в Грузии остается чуть более одной недели

О чем говорит самообладание преступника, его отточенный сценарий, камуфляж и даже ботинки? Своими версиями по поводу одного из самых громких преступлений года в Грузии поделились ведущие эксперты, военные и спецназовцы