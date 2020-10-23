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Предвыборная символика. Баннеры партий Европейская Грузия и Грузинская мечта в Сабуртало

"Европейская Грузия – движение за свободу" - справка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Справки
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (458)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201023/249788312/Evropeyskaya-Gruziya--dvizhenie-za-svobodu---spravka.html

Все, что нужно знать о партии, основанной бывшими соратниками Михаила Саакашвили, – справка Sputnik Грузия

  • Вторая по величине оппозиционная партия Грузии, самая крупная парламентская оппозиционная партия.

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  • Основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели - Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Презентация модернизированной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" прошла 30 января 2017 года.
  • Представители партии занимают 21 место в парламенте Грузии, куда они прошли в составе "Нацдвижения".
  • За свое почти четырехлетнее существование партия не претерпела серьезных трансформаций, а лишь усилилась - в 2017 году к ней примкнул только что вышедший на свободц еще один лидер "Нацдвижения", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидел срок за растрату госсредств.
  • Партия успела принять участие всего в двух выборах и заняла третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".
 Год   Вид выборов   Количество голосов   Доля проголосовавших
 2017   Органы местной власти  156 232  10,4%
 2018  Президентские   174 849  10,97%
  • Лидеры партии и знаковые фигуры: Гига Бокерия, Гиги Угулава, Георгий Церетели, Давид Бакрадзе, Элене Хоштария, Ото Кахидзе.
  • Партия является сторонником коалиции оппозиции. Она не раз принимала участие в антиправительственных акциях протеста. 
  • С именем партии "Европейская Грузия" связана поддержка акций протеста с требованием отставки на то время министра внутренних дел Георгия Гахария, конфликт с "Нацдвижением" и идея единых мажоритарных кандидатов от оппозиции в Тбилиси на этих парламентских выборов.
  • На выборы партия идет под  номером "2" с лозунгом "Твой компас для переломных изменений".
  • Партия обещает продолжить интеграцию в ЕС и НАТО, а также вести диалог с Россией только в формате Женевских переговоров. 

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  • Рейтинг "Европейской Грузии" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
 Опрос   Рейтинг
 IRI  4%
 Gorbi  4,8%
 Ipsos  6,9%
 Edison Research   5%
 Survation  5,2%
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (458)
Теги:
выборы, Грузия, Европейская Грузия


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