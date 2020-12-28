Новый скандал в грузинской оппозиции: лидер "Лело" подвергся резкой критике

Большинству грузинских оппозиционеров не понравилось высказывание одного из лидеров партии "Лело для Грузии"

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Заявление одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе вызвало критику грузинских оппозиционеров.

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Накануне Хазарадзе в эфире телеканала "Мтавари" высказал свою позицию по поводу проведения в стране внеочередных парламентских выборов, которых требует оппозиция. По этому вопросу в стране проводятся консультации при посредничестве послов ЕС и США. Западные дипломаты пытаются уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов, а власти – пойти на определенные уступки.

"Я уверен, что переговоры состоятся и внеочередные выборы будут назначены. Будет идеально, если все это произойдет в 2021-ом, во что я не верю, если честно. Но думаю, что в 2022 году возможно проведение полностью пропорциональных выборов - это будет выход…", - сказал Хазарадзе.

Критика "коллег по цеху"

Первым, кто отреагировал на заявление Хазарадзе был лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили. На своей странице в соцсети Facebook Окруашвили посвятил Хазарадзе стихи и обратился к нему с нецензурным выражением.

Дальше - больше. Вслед за Окруашвили с критикой в адрес Хазарадзе обрушился лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, который напомнил ему, что он не в банке, а в политике.

"Хазарадзе должен учесть, что он не в банке, а в политике, и должен подходить к вопросам политически. Переносить выборы на 2022 год и, тем более, требовать этого - означает, что мы объявляем Иванишвили императором без короны", - заявил Нателашвили журналистам.

При этом он отметил, что в оппозиционном спектре нет противоречий.

"Грузинский политический спектр показал историческое, беспрецедентное единство, и это продолжается и сейчас. Тема и проблема болезненная, историческая, которую надо решать. Поэтому не удивляйтесь, если будут высказаны различные мнения. Но выборы должны быть проведены немедленно, поскольку в стране нет органа, который будет принимать решения... Выборы должны состояться до июня", - отметил Нателашвили.

Между тем, в оппозиционной партии "Европейская Грузия" заявляют, что каждый человек имеет право на свое мнение.

"Это право господина Мамуки – иметь такую позицию и право господина Ираклия – иметь иную позицию. Об этом разговора не было. Когда будет следующая встреча (оппозиционеров - ред.) я с удовольствием послушаю и одну и другую сторону. Именно в этом заключается сила оппозиционного единства, что с одной стороны мы принципиальные, а с другой, мы можем друг друга слушать",- заявил член партии Леван Тархнишвили.

В данный момент ни один из 60 представителей оппозиционных партий не принимает участия в работе парламента. При этом, большая часть из них уже подали заявки об отказе от мандатов, которые парламент должен рассмотреть в ближайшее время.

Отказ от мандатов большей части оппозиционных депутатов вызван политическим кризисом, начавшимся после парламентских выборов 31 октября. Оппозиция считает, что правящая партия сфальсифицировала выборы.

О партии Хазарадзе

"Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами - владельцами одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Они обвиняются в отмывании через TBC Bank около 17 миллионов долларов. Бизнесмены расценили этот шаг властей как политическое преследование. Дело все еще находится в суде.

По итогам парламентских выборов, которые состоялись в стране 31 октября, дебютант выборов - "Лело для Грузии", смогла получить четыре депутатских мандата. Однако вместе с другими оппозиционными партиями, не признавшими результаты выборов, официально отказалась входить в парламент.