"Граждане" могут занять свои места в парламенте Грузии

Если партия Алеко Элисашвили сделает этот шаг, в парламенте восьмого созыва они займут два места в пустующем крыле оппозиции

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко (Александре) Элисашвили не исключил, что его партия войдет в парламент, даже если остальные откажутся сделать это.

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Как заявил Элисашвили в интервью телеканалу Ruatvai 2, очень важно достичь соглашения с правящей партией при содействии посредников – западных дипломатов, нельзя недооценивать или удешевлять этот процесс.

"Уже 30 лет страну после каждых выборов трясет. Мы забыли, с чем ассоциируются имена Наны Девдариани, Левана Тархнишвили, Тамар Жвания (бывшие и действующий председатель Центризбиркома – ред.). Не с фальсификацией ли выборов? Разве не выборы и их результаты являются основными причинами волнений в этой стране?" – сказал Элисашвили.

Оппозиционный политик уверен, что именно результаты выборов, а точнее их фальсификация, становятся причиной революций и переворотов.

По словам Элисашвили, к сожалению, есть политики которые не думают ни о чем, кроме своих партийных интересов.

Он также выразил обеспокоенность повышением в стране тарифов и сложным социальным фоном, подчеркнул, что при таком развитии событий договориться с правящей партией крайне важно.

Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря, но пока он работает в однопартийном режиме – оппозиция по-прежнему отказывается входить в него, считая выборы 31 октября фальсифицированными.

Почти два месяца ситуацию пытаются урегулировать послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки.

Сторонам пока не удалось договориться о дате проведения пятого раунда переговоров.

Между тем, пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

У партии ""Граждане" в парламенте десятого созыва два мандата.